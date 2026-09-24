El capítulo 1194 del manga de “ONE PIECE” ya salió y aquí te contamos todo lo que tienes que saber de la gran batalla de Elbaph en donde Luffy y sus amigos están tratando de sobrevivir a Imu, Sommers y Killingham. ¿Cómo lo lograrán? Aquí te contamos todo lo que tienes que saber.

Capítulo 1194 de “ONE PIECE”

El capítulo tiene de nombre “Todo cambia”.

En la portada tenemos la petición de un lector que seguro sabe de los memes de Barbanegra porque vemos que Teach es obligado a escribir una y otra vez por un mono calígrafo.

El capítulo empieza tras el ataque de Zoro al final del capítulo anterior pero Sommers sigue recuperándose sin problema alguno.

“Bwaah, maldición. Eso estuvo muy cerca. Definitivamente estaba apuntando directo a mi corazón pero no cubrió su ataque con haki del conquistador. ¿Por qué?”, dice mientras Zoro mira su espada.

“¡Definitivamente lo estaba usando antes! ¿Podría ser que este tipo... no puede usar libremente el haki del conquistador? Qué idiota... ¡desperdiciar semejante poder! Pero espera... Logró cortar las espinas... ¡¿Acaso su poder lleva algún tipo de calor?! O tal vez... ¡¿Usó el ‘Haki del Conquistador’ solo por un momento?! ¡ De todos modos, su fuerza es inconsistente! Será mejor que acabe con esto rápido”, piensa Sommers cuando de la nada el corazón de Sommers vuelve a ser tocado y Sommers grita en dolor porque el ataque de Zoro le vuelve a dar de lleno.

“¡¡¡Wuaaa!!! Esto qué es... ¡¿Tiene Haki del Conquistador, o no?!” grita Sommers mientras Zoro saca su espada y se queda mirándola.

Sommers saca a la misma bestia con varias cabezas que usó para atacar a los niños y se prepara para atacar a Zoro pero nuestro Mugiwara se ríe y dice “¡Jaja, ya se cómo acabar contigo!”. Sommers se ríe y comienza a gritar: “¡Apuesto a que sí! Pero aún no puedes controlar tu Haki del Conquistador, ¿verdad?! Pensar que estás practicando contra un “Caballero de Dios”... ¡¡Ve a empezar de nuevo en la otra vida, insolente tonto!!”.

Sommers dispara espinas hacia Zoro. Zoro esquiva y se prepara para lanzar su propia técnica.

“¡¡Tengo que deshacerme de él antes de que aseste otro de esos extraños golpes de suerte...!! ¡¡¡Este tipo es demasiado peligroso!!!”, grita Sommers pero Zoro levanta sus espadas y dice: “Estilo de Tres Espadas...!! HYO... KIN DAMA” cortando a Sommers en varias partes pero se da cuenta de que va a empezar a regenerarse.

“¡Se regenerará inmediatamente! ¡¡¡Esto tampoco es así!!!”, sigue Zoro y comienza a pensar “¿¡Cómo lo revisto…!? Eso es lo que usó Luffy para dejar noqueado a toda una multitud a la vez, ¿verdad? Siempre pensé que era algo que solo habita dentro de alguien apto para ser el capitán de una tripulación...” a lo que Zoro recuerda las palabras que le dijo Scopper Gabán.

“¡Pero qué dices...! ¡¿Cómo esperas apoyar a tu capitán Yonko sin saber eso?!” y Zoro piensa “Maldita sea. Ni si quiera puedo responder “No te metas en lo que no te importa” a eso... Ese era un argumento muy sólido...”, a lo que Zoro lanza un ataque que corta las espinas de Sommers nuevamente.

“¡¡Lo usó!! ¡¡Haki del Conquistador!!” grita Sommers que consigue esquivarlo por poquito.

Zoro corta los LANZAESPINAS de Sommers por la mitad. Al mismo tiempo, el ataque daña la nave gigante. El ataque DRAGÓN DE COLMILLOS se dirige hacia Zoro, pero este salta para esquivarlo.

“¡¿Pero qué...?! ¡¡¡AHHH!!! ¡¡¡EL BARCO...!!! ¡¡¡MALDITA SEA!!! ¡¡¡ESTO ES MALO, ESTO ES MALO!! Si se destruye aún más... ¡¡¡No podremos transportar a los mocosos!!!”

Zoro se acerca a Sommers y lo ataca mientras comienzan a chocar sus espadas. De repente, Zoro recuerda las palabras de Mihawk durante su entrenamiento.

“Escucha, Roronoa... Todas las cosas cambian—sin embargo... Hay una cosa que puede permanecer inalterada” y Zoro se pregunta si eso era un acertijo.

Los ataques de Zoro siguen rebanando a Sommers pero sigue sin hacerle daño alguno ya que este último se regenera continuamente.

“Maldita sea, error... error.... ERROR....”, grita Zoro mientras Sommers le dice “¡Detente Roronoa!” y Zoro sigue recordando lo que le dijo Mihawk.

“Hay un tipo de “Haki” que no puedes adquirir mediante el entrenamiento” fueron las palabras de Mihawk.

Sommers se molesta y empieza a burlarse de Zoro de nuevo.

“¡¡Te estás agotando para nada, tonto!! ¡¿A quién demonios estás usando como muñeco de entrenamiento?! ¡Gihaha! ¡Ríndete, espadachín de cuna humilde! ¡¡¡No tienes las cualidades de un rey!!!”, grita Sommers cuando de la nada, Zoro ataca con haki del conquistador y le corta el brazo derecho a Sommers cuando este iba a devolver el ataque.

“¡Ajá! ¡No se está regenerando! ¡Pero cómo si no hice nada!”, piensa Zoro y Sommers le dice “¡¡Gihahahahahaha!! ¡¡Qué pena!! ¡Parece que todavía no puedes usar el “Haki del Conquistador”, no importa cuántas veces lo intentes! Mira, esta herida sanará inmediatamente...” pero cuando Sommers intenta pegar su brazo, este cae directamente al suelo.

Zoro se ríe y comienza a recordar las palabras de Mihawk y Luffy. Primero piensa en las de Mihawk: “Hay una cosa que todos los Conquistadores poseen, algo que nunca cambia” mientras Perona dice “¿Una barba?”. Por otra parte, recuerda que Luffy le dice “¡¿No lo sabías?! ¡¡Básicamente se te está escapando por los poros!!”.

Zoro toma su bandana y se la pone en la cabeza. Esta vez sus espadas están con llamas en modo Rey del Infierno y rodeada por aura y rayos de haki del conquistador mientras Sommers se pone a llorar de miedo.

El capítulo 1194 del manga de “ONE PIECE” termina con las palabras de Muhawk en la mente de Zoro: “Recuerda esto, Roronoa, el Haki del Conquistador es la magnitud del “uno mismo” ante la cual los débiles no pueden permanecer de pie”.

La próxima semana NO habrá manga.

¿Cuándo sale el capítulo 1194 de “ONE PIECE” en Manga Plus?

La fecha de estreno oficial para el capítulo 1194 de “ONE PIECE” está confirmada para el domingo 27 de septiembre. Estará disponible a través de Manga Plus, la plataforma oficial de la editorial Shueisha, completamente gratis, en alta calidad y traducido al español oficial.

Horarios de estreno del capítulo 1194 según tu país

Al tratarse de un lanzamiento simultáneo en todo el mundo, la hora exacta variará según la zona horaria de tu país. Los horarios programados para el domingo 27 de septiembre son:

España (Península): 17:00 hrs

17:00 hrs México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras: 09:00 hrs

09:00 hrs Perú, Colombia, Ecuador, Panamá: 10:00 hrs

10:00 hrs Chile, Bolivia, Venezuela, República Dominicana: 11:00 hrs

11:00 hrs Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil: 12:00 hrs

Qué pasó en el capítulo anterior del manga de “ONE PIECE”

El capítulo da inicio tras el devastador impacto del ataque combinado de Luffy y Loki, el cual provoca una colosal explosión que estremece y daña seriamente el gran árbol de Adán. Ante la estupefacción de Gabán, Hajrudin y Usopp, la ofensiva no resulta suficiente, pues Imu emerge prácticamente ileso y consumido por la ira. En el instante en que Luffy intenta continuar con el asedio, su transformación en Gear 5 comienza a ceder de golpe. Al sentir que el ritmo de su corazón regresa a la normalidad —lo que provocaría que todas las heridas del combate se le manifiesten violentamente—, Luffy intenta en vano contener el proceso en pleno suelo, mientras un burlón Loki inicia su propia transformación híbrida para tomar el control de la pelea.

En paralelo, los demás miembros de la tripulación viven sus propios frentes. En la zona de los Mugiwara, la princesa Gunko finalmente se descongela y recupera el conocimiento para la sorpresa de Brook y Franky, mientras Nami y Jimbe evalúan la preocupante situación de su capitán. Al mismo tiempo, en la librería del búho, Chopper y Robin acompañan a Biblo hacia una habitación secreta. Chopper explica que el cofre que custodian contiene reliquias y mensajes transmitidos a lo largo de varias generaciones; aunque Robin sugiere esperar a que pase la tormenta para abrirlo, Biblo insiste enfáticamente en que este es el momento exacto para hacerlo.

Mientras tanto, en la villa principal cunde el caos debido a los terremotos y el lodo. Ante la desesperación de los gigantes y sus dudas sobre las decisiones históricas del Rey Harald respecto al Gobierno Mundial, Dorry y Brogy irrumpen tajantemente. Tras cortarle el brazo a la diosa de la lluvia (Zaza) para poner a salvo a los niños, motivan al pueblo explicando que estos demonios nacen de la imaginación y el miedo, por lo que desaparecerán si derrotan al invocador. Motivados por el discurso, los gigantes se abalanzan a la batalla, apoyados por un certero ataque de Sanji con el factor linaje activado que deja fuera de combate a Killingham.

Por otro lado, Zoro enfrenta a Sommers, quien lo subestima y busca acorralarlo entre espinas invisibles más duras que el acero mientras presume las capacidades de su espada maldita, Gram. Sin inmutarse por las sádicas amenazas de su rival, Zoro analiza las enseñanzas previas de Loki y Harald, concluyendo que para evitar la regeneración de estos enemigos es indispensable asestar el golpe directamente en el corazón. Con una rápida maniobra, Zoro destruye las espinas proyectando una imponente aura demoníaca y logra clavar su espada directo en el pecho de Sommers, haciéndolo gritar de dolor. Sin embargo, al ver que el ataque no resolvió la pelea por completo, Zoro lamenta la falla cerrando el capítulo con un simple: “Perdóname, todavía estoy practicando”.

¿Dónde leer de manera legal y gratuita el manga 1194 de “ONE PIECE”?

Para disfrutar de “ONE PIECE” sin apoyar la piratería y garantizando la mejor experiencia de lectura, existen dos vías principales patrocinadas por Shueisha: