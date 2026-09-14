El manga de “ONE PIECE” entra en una breve pausa de publicación regular. El esperado capítulo 1194 no llegará a las plataformas digitales este fin de semana debido al descanso anual programado de la revista Weekly Shonen Jump con motivo de la Silver Week (Semana de Plata) en Japón. A continuación, te contamos todos los detalles sobre la fecha oficial de lanzamiento, horarios en Latinoamérica y España, y cómo leerlo gratis y de forma totalmente legal.

¿Cuándo sale el capítulo 1194 de “ONE PIECE” en Manga Plus?

La fecha de estreno oficial para el capítulo 1194 de “ONE PIECE” está confirmada para el domingo 27 de septiembre. Estará disponible a través de Manga Plus, la plataforma oficial de la editorial Shueisha, completamente gratis, en alta calidad y traducido al español oficial.

Horarios de estreno del capítulo 1194 según tu país

Al tratarse de un lanzamiento simultáneo en todo el mundo, la hora exacta variará según la zona horaria de tu país. Los horarios programados para el domingo 27 de septiembre son:

España (Península): 17:00 hrs

17:00 hrs México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras: 09:00 hrs

09:00 hrs Perú, Colombia, Ecuador, Panamá: 10:00 hrs

10:00 hrs Chile, Bolivia, Venezuela, República Dominicana: 11:00 hrs

11:00 hrs Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil: 12:00 hrs

¿Por qué no hay capítulo de “ONE PIECE” esta semana?

Muchos seguidores de la obra se preguntan si este descanso se debe a problemas de salud o al acostumbrado descanso personal de Eiichiro Oda. Sin embargo, en esta ocasión la pausa obedece a razones editoriales.

La revista Weekly Shonen Jump suspende su imprenta y distribución debido a la Silver Week (Semana de Plata), un periodo de festividades nacionales en Japón que suele junta varios días feriados en la segunda mitad de septiembre. Durante esta semana, toda la industria del manga frena sus publicaciones semanales para dar descanso a los trabajadores editoriales y de imprenta.

Spoilers y filtraciones: ¿Cuándo saldrán las primeras noticias del capítulo 1194?

A pesar de que el capítulo oficial se publica el 27 de septiembre, la circulación física de la revista en Japón suele generar filtraciones previas en redes sociales:

Primeros spoilers / Resumen breve: Miércoles 23 o jueves 24 de septiembre.

Miércoles 23 o jueves 24 de septiembre. Imágenes y Raw Scans (escaneos sin traducir): Viernes 25 de septiembre.

Viernes 25 de septiembre. Capítulo oficial y definitivo: Domingo 27 de septiembre.

Nota: Se recomienda a los fanáticos consumir la obra a través de los canales oficiales para apoyar a Eiichiro Oda y a la editorial.

¿Dónde leer de manera legal y gratuita el manga 1194 de “ONE PIECE”?

Para disfrutar de “ONE PIECE” sin apoyar la piratería y garantizando la mejor experiencia de lectura, existen dos vías principales patrocinadas por Shueisha: