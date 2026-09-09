La adaptación animada de “ONE PIECE”, producida por Toei Animation, no da tregua a los fanáticos. Tras los impactantes acontecimientos vividos en las semanas previas, la narrativa se traslada con total fuerza a la mítica tierra de los gigantes: Elbaph.

El viaje de la tripulación de los Sombrero de Paja ha alcanzado un punto de inflexión estratégico dentro de la saga final. Con revelaciones históricas sobre el siglo vacío, la aparición de figuras clave del pasado y la inminente amenaza del Gobierno Mundial, el episodio 1178 promete marcar un hito en la emisión semanal del anime este mes de septiembre de 2026.

¿De qué trata el episodio 1178 de “ONE PIECE”? Sinopsis y avance

El adelanto oficial transmitido al finalizar la última entrega, titulado “Proteger la historia y el futuro: Robin y Gaban van al ataque”, ha dejado al descubierto la vil estrategia a la que recurrirán las fuerzas enemigas para doblegar a los defensores de la isla.

De acuerdo con el avance revelado por el canal oficial de la franquicia, la tensión alcanza un nivel extremo cuando los Caballeros de los Dioses (Knights of God) utilizan tácticas deplorables tomando a niños gigantes como rehenes. Con la vida de una joven utilizada como escudo humano y un conteo regresivo que retumba en todo el territorio, el anciano guerrero Jarul se encuentra acorralado sin más opción que tomar una decisión de extrema amargura.

Sin embargo, no todo está perdido. La contraofensiva se pone en marcha para salvaguardar el conocimiento histórico y el destino de la raza de los gigantes, encabezada por una combinación inédita en el campo de batalla: Nico Robin y el legendario Scopper Gaban.

Tráiler oficial del capítulo 1178 de “ONE PIECE”

Para los fans que desean analizar cuadro por cuadro las secuencias de animación que Toei Animation preparó para este episodio, el adelanto en video ya se encuentra disponible en plataformas digitales:

En apenas 30 segundos, el material promocional muestra la desesperación de los habitantes locales y la determinación de los Sombrero de Paja por evitar que el conocimiento recopilado durante décadas sea destruido por el Gobierno Mundial.

¿Cuándo se estrena el capítulo 1178 de “ONE PIECE”? Fecha confirmada

El episodio 1178 de “ONE PIECE” se estrenará de manera oficial este domingo 13 de septiembre de 2026. En Japón, el capítulo se transmitirá originalmente a través de la señal de Fuji TV durante la mañana del domingo, para posteriormente llegar a los catálogos de streaming internacional en formato simulcast.

Horarios de estreno de “ONE PIECE” 1178 en Latinoamérica y España

Para disfrutar del capítulo en simultáneo con subtítulos en español, los usuarios con suscripción activa a plataformas de streaming deberán conectarse en los siguientes horarios ajustados a su región:

México, Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 09:30 AM

09:30 AM Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Paraguay: 10:30 AM

10:30 AM Argentina, Uruguay y Brasil: 11:30 AM

11:30 AM España: 04:30 PM (Hora peninsular)

¿Dónde ver el episodio 1178 de “ONE PIECE” online y en español?

La vía principal y legal para ver el nuevo episodio en alta definición (1080p y 4K según el dispositivo) es Crunchyroll, la plataforma poseedora de los derechos de distribución simulcast a nivel global. El capitulo estará disponible con audio original en japonés y subtítulos en español a pocas horas de su emisión en Japón.

Asimismo, en regiones seleccionadas de Latinoamérica y Asia, el anime continúa su distribución semanal a través de Netflix, permitiendo a la comunidad seguir las aventuras de Monkey D. Luffy y su tripulación en su camino hacia el título del Rey de los Piratas.

Ficha técnica del episodio 1178