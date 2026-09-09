El capítulo 1178 del anime de "ONE PIECE" se estrena oficialmente este domingo 13 de septiembre. (Foto: Toei Animation)
El capítulo 1178 del anime de "ONE PIECE" se estrena oficialmente este domingo 13 de septiembre. (Foto: Toei Animation)
Por Paolo Valdivia

La adaptación animada de “ONE PIECE”, producida por Toei Animation, no da tregua a los fanáticos. Tras los impactantes acontecimientos vividos en las semanas previas, la narrativa se traslada con total fuerza a la mítica tierra de los gigantes: Elbaph.

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