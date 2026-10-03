BTS está de regreso. El grupo surcoreano anunció por todo lo alto su retorno a los espectáculos con su nueva gira mundial, ‘ARIRANG World Tour’, después de casi cuatro años de pausa debido al servicio militar obligatorio en Corea del Sur. La esperada gira incluirá un escenario inmersivo de 360 grados, una propuesta que permitirá a los fans vivir los conciertos desde diferentes ángulos. Así, en el marco de su histórica llegada por primera vez al país, las micro y pequeñas empresas (mype) de distintos sectores aprovechan esta gran ocasión para ofrecer una variedad de productos alusivos al grupo coreano. La Cámara de Comercio de Lima (CCL) prevé que los tres conciertos que se desarrollarán en la capital generen un movimiento económico de hasta S/200 millones. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ SECTORES ECONÓMICOS SE BENEFICIARÁN CON LA LLEGADA DE BTS AL PERÚ?

En entrevista con RPP, la Cámara de Comercio de Lima destacó las expectativas económicas que genera la llegada de BTS a Lima, cuyos conciertos están programados para el 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos, la cual favorecerá a diversas empresas de la capital con importantes ingresos económicos. De acuerdo con la CCL, proyecta 118 mil asistentes durante las tres fechas y cerca de S/100 millones en ingresos por la venta de entradas. No obstante, ante la llegada de la banda coreana a la capital peruana, los sectores que podrían beneficiarse de un mayor gasto por parte de los asistentes son los hospedajes, restaurantes, taxis por aplicativo, transporte público y servicios de delivery.

@rppnoticias 🎤 La fiebre por BTS se ha apoderado de Gamarra. Ante la expectativa por las próximas fechas de los conciertos de la banda surcoreana, los comerciantes han incrementado la producción de productos alusivos al grupo para atender la demanda de los fanáticos que aún buscan prendas y artículos para la ocasión. 📲 Más información en rpp.pe #BTS #army ♬ sonido original - RPP Noticias

Eso no es todo, pues otros sectores, como la belleza coreana, cosmética, fotografía, video, diseño, marketing y creación de contenido, también podrían obtener mayores ganancias ante la expectativa de las ARMY por vivir de cerca la llegada de sus artistas favoritos. En cuanto a emprendimientos y negocios en Mesa Redonda, ubicado en el Cercado de Lima, la CCL indicó que sacarán provecho con la venta de presentes y otros artículos relacionados al conjunto asiático. Finalmente, la institución gremial privada estimó que la economía de las micro y pequeñas empresas (mype) podría dinamizarse entre S/150 millones y S/200 millones durante estas fechas, conforme comparte RPP.

¿CUÁNDO SERÁ EL ESPECTACULAR SHOW DE DRONES PARA RECIBIR A BTS EN PERÚ?

Este 7, 9 y 10 de octubre, miles de fanáticos peruanos vivirán tres noches inolvidables con la llegada de BTS al Perú, donde la popular banda surcoreana se presentará por primera vez en el Estadio San Marcos como parte de su World Tour ‘ARIRANG’. Sin embargo, con motivo de su llegada al país de los siete integrantes (RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook), el club oficial BTS Perú anunció a través de sus redes sociales que, por primera vez, se realizará un espectáculo de drones este jueves 8 de octubre en la Costa Verde.

Y es que, luego de que los seguidores cumplieran el reto de alcanzar los más de 25 000 ‘likes’ para activar el proyecto, los organizadores indicaron que el evento comenzará a las 8:00 p. m y los puntos de observación estarán ubicados en Miraflores y Barranco, específicamente en el Puente de la Paz y el Parque Bicentenario. Es importante mencionar que, la producción del espectáculo estará a cargo de FLIT Perú, empresa especializada en juegos con drones. “Después de alcanzar la meta de 25.000 ‘likes’ en Fanista, podemos confirmar una noticia histórica”, oficializó BTS Perú.