Por Manuel Gomez

BTS está de regreso. El grupo surcoreano anunció por todo lo alto su retorno a los espectáculos con su nueva gira mundial, ‘ARIRANG World Tour’, después de casi cuatro años de pausa debido al servicio militar obligatorio en Corea del Sur. La esperada gira incluirá un escenario inmersivo de 360 grados, una propuesta que permitirá a los fans vivir los conciertos desde diferentes ángulos. Así, en el marco de su histórica llegada por primera vez al país, las micro y pequeñas empresas (mype) de distintos sectores aprovechan esta gran ocasión para ofrecer una variedad de productos alusivos al grupo coreano. La Cámara de Comercio de Lima (CCL) prevé que los tres conciertos que se desarrollarán en la capital generen un movimiento económico de hasta S/200 millones. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.