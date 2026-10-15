BTS continúa enfocado en su gira por Latinoamérica. Tras sus exitosas presentaciones en Perú, la agrupación surcoreana llegó a Chile para ofrecer su primer concierto en dicho país. Durante el espectáculo, los siete integrantes sorprendieron a los asistentes al interpretar “Run” y “Save Me” como las canciones especiales de la noche.

La elección de ambos temas generó emoción entre los seguidores, especialmente porque forman parte de los primeros años de la trayectoria de Bangtan. Las canciones representan distintas etapas de su evolución artística y mantienen un significado especial para quienes acompañan al grupo desde sus inicios.

“Run”, lanzada en 2015 como parte del álbum “The Most Beautiful Moment in Life, Pt. 2”, es una de las canciones más representativas de la juventud, los sueños y las dificultades que marcaron aquella etapa musical de BTS.

A PRIMEIRA SURPRISE SONG É RUN TO CHORANDO https://t.co/z3Fmkmowut — zie vai ver o bts (@zzwolrd) October 15, 2026

Por su parte, “Save me”, estrenada en 2016, se convirtió en uno de los temas más queridos por el ARMY. Su letra transmite sentimientos de vulnerabilidad y esperanza, mientras que su característica coreografía permanece entre las más recordadas por los seguidores.

La interpretación de ambas canciones también reforzó uno de los momentos más esperados de los conciertos de BTS: la selección de temas sorpresa, que permite a los fanáticos disfrutar de canciones diferentes en cada presentación.

El recuerdo de su paso por Perú

Antes de llegar a Chile, BTS hizo historia en Perú con tres conciertos realizados el 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos. Durante su primera presentación, el septeto sorprendió con “HOME” y “Wings”, dos canciones que desataron la emoción del ARMY y marcaron uno de los momentos más recordados de aquella noche.

BTS emocionó al ARMY de Perú al interpretar por primera vez en su gira “Arirang”, “House of Cards”, uno de los temas más queridos de su discografía. (Foto: X / @bts_bighit)

En su segunda fecha, el grupo eligió “Paldogangsan” y “We Are Bulletproof: The Eternal”, esta última canción tuvo un significado especial por su mensaje de unión entre BTS y ARMY. Para su despedida del público peruano, el 10 de octubre, interpretó “House of Cards” y “UGH”. De esta manera la agrupación surcoreana cerró tres noches inolvidables en Lima.