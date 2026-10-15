BTS debutó en Chile y eligió “Run” y “Save me” como canciones sorpresa en su primer concierto. (Foto: X / @bts_bighit)
BTS debutó en Chile y eligió “Run” y “Save me” como canciones sorpresa en su primer concierto. (Foto: X / @bts_bighit)
Por Redacción EC

BTS continúa enfocado en su gira por Latinoamérica. Tras sus exitosas presentaciones en Perú, la agrupación surcoreana llegó a Chile para ofrecer su primer concierto en dicho país. Durante el espectáculo, los siete integrantes sorprendieron a los asistentes al interpretar “Run” y “Save Me” como las canciones especiales de la noche.

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