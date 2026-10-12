Después de tres conciertos en Lima, BTS llegó a Chile para continuar con su gira mundial Arirang. | Foto: BTS oficial (@bts_bighit)
Después de tres conciertos en Lima, BTS llegó a Chile para continuar con su gira mundial Arirang. | Foto: BTS oficial (@bts_bighit)
Por Redacción EC

Después de tres conciertos en Lima, BTS llegó a Chile para continuar con su gira mundial Arirang. La noticia fue compartida por J-Hope, quien publicó un mensaje desde el aeropuerto chileno que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

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