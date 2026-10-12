Después de tres conciertos en Lima, BTS llegó a Chile para continuar con su gira mundial Arirang. La noticia fue compartida por J-Hope, quien publicó un mensaje desde el aeropuerto chileno que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

“Aquí estamos, Chile”, escribió el integrante de la agrupación surcoreana, anunciando así el inicio de una nueva etapa de su recorrido por Sudamérica.

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En su mensaje, J-Hope, no detalla si llegaron todos los integrantes ni la hora exacta de la llegada.

Tras su paso por el Perú, ahora la expectativa se traslada a Santiago, donde el septeto ofrecerá tres conciertos, programados para el miércoles 14, viernes 16 y sábado 17 de octubre en el Estadio Nacional, como parte de su regreso a los escenarios internacionales con sus siete integrantes.

La visita tiene un significado especial para los seguidores chilenos, que llevan casi una década esperando el regreso de la agrupación. BTS se presentó anteriormente en ese país en 2015 y 2017, por lo que esta nueva serie de conciertos marcará su reencuentro con el público local.

Tercera parada

Chile es la tercera parada sudamericana de la gira, después de Colombia y Perú. Tras sus presentaciones en Santiago, BTS continuará su recorrido por Argentina y Brasil, llevando a distintos escenarios de la región las canciones de su más reciente álbum, Arirang.

El mensaje de J-Hope marca así el comienzo de una nueva escala de una gira que ha movilizado a miles de seguidores latinoamericanos. Después de Lima, es el turno de Santiago de recibir al fenómeno del K-pop.