El fenómeno global de K-Pop sigue haciendo historia. Luego de tres noches multitudinarias en el Estadio San Marcos de Lima, Perú, el BTS World Tour “ARIRANG” entra en su etapa más intensa por América Latina. La agrupación surcoreana ha demostrado una vez más el poder de convocatoria del ARMY en la región, agotando entradas en tiempo récord y dejando un despliegue técnico e interpretativo de primer nivel.

Si no pudiste asistir a las fechas de Lima o si planeas seguir la gira por el resto del continente, aquí te presentamos el calendario completo con las ciudades, recintos y fechas confirmadas para el tramo sudamericano durante este mes de octubre.

Conciertos de BTS en Santiago de Chile: Fechas y recinto

La primera parada de la banda tras su paso por territorio peruano será la capital chilena. Santiago se prepara para recibir tres fechas consecutivas que prometen retumbar el principal coliseo deportivo del país.

Sede: Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos

Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos Fechas confirmadas:

Miércoles, 14 de octubre

Viernes, 16 de octubre

Sábado, 17 de octubre

El Estadio Nacional cuenta con una de las capacidades más grandes del cono sur para espectáculos musicales. Se esperan más de 50 mil asistentes por jornada, en un show que incluirá escenarios móviles, pirotecnia de última generación y un recorrido por los éxitos más icónicos de la discografía de BTS junto a los temas de su era ARIRANG.

BTS en Buenos Aires, Argentina: Dónde y cuándo verlos

La gira continuará rumbo al Río de la Plata. Argentina vivirá tres jornadas llenas de adrenalina cuando el septeto pise el legendario estadio del barrio de Nuñez en Buenos Aires.

Sede: Estadio Mas Monumental (River Plate)

Estadio Mas Monumental (River Plate) Fechas confirmadas:

Miércoles, 21 de octubre

Viernes, 23 de octubre

Sábado, 24 de octubre

El público argentino es reconocido mundialmente por la pasión y la energía de sus cánticos durante los conciertos. El Estadio Mas Monumental albergará la producción completa del ARIRANG Tour, garantizando una experiencia visual e inmersiva única con pantallas gigantes de alta resolución y un diseño acústico especialmente adaptado para estadios al aire libre.

El Cierre de la Gira en Sudamérica: BTS en São Paulo, Brasil

Para culminar el tramo por Latinoamérica, BTS llegará a Brasil para ofrecer tres espectáculos en la metrópoli más grande de América del Sur. São Paulo ha sido históricamente una cita obligada para las giras internacionales del grupo.

Sede: Allianz Parque

Allianz Parque Fechas confirmadas:

Miércoles, 28 de octubre

Viernes, 30 de octubre

Sábado, 31 de octubre

El Allianz Parque destaca por su moderna infraestructura y conectividad, ideal para recibir a miles de fanáticos locales e internacionales que viajarán para presenciar el gran cierre de la etapa latinoamericana del tour. Se prevé un despliegue especial para la noche del 31 de octubre, coincidiendo con el fin de mes.