Fans cantaron "Feliz cumpleaños" a Jimin durante el último concierto en el Estadio San Marcos. El artista cumplirá 31 años el 13 de octubre. (Foto: Captura de video de X / @mimichimmie)
Fans cantaron "Feliz cumpleaños" a Jimin durante el último concierto en el Estadio San Marcos. El artista cumplirá 31 años el 13 de octubre. (Foto: Captura de video de X / @mimichimmie)
Por Redacción EC

El último concierto de BTS en Perú tuvo momentos especiales. Uno de estos episodios ocurrió cuando miles de integrantes del ARMY se unieron a una sola voz para cantarle “Feliz cumpleaños” a Jimin, durante la presentación del sábado 10 de octubre en el Estadio San Marcos.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.