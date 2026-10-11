El último concierto de BTS en Perú tuvo momentos especiales. Uno de estos episodios ocurrió cuando miles de integrantes del ARMY se unieron a una sola voz para cantarle “Feliz cumpleaños” a Jimin, durante la presentación del sábado 10 de octubre en el Estadio San Marcos.

La sorpresa se produjo durante uno de los segmentos finales del espectáculo, cuando los siete integrantes compartían mensajes con sus seguidores. Al llegar el turno de Jimin, el público comenzó a entonar el tradicional cumpleaños, convirtiendo el recinto en una multitudinaria serenata.

El cantante surcoreano, quien cumplirá 31 años el próximo martes 13 de octubre, recibió emocionado el gesto de sus fanáticos. Ante las voces que resonaban en el estadio, Jimin respondió con un cálido “Muchas gracias”, dejando uno de los momentos más entrañables de la despedida de Bangtan.

Jimin | ending ment Lima 26.10.10 | JM birthday | Jimtober ~ fans singing "happy birthday" to jimin ♡ https://t.co/bFA8i4xqmB — Mimi ˚.🎀༘⋆ (@mimichimmie) October 11, 2026

Esta iniciativa no fue improvisada. Días antes de los conciertos, diversos grupos de fans habían organizado una dinámica especial para celebrar anticipadamente el cumpleaños de Jimin, que incluía cantar en inglés y español, además de levantar pancartas conmemorativas y miles de corazones.

Las celebraciones también estuvieron presentes durante las primeras fechas. El 7 de octubre, los seguidores llevaron accesorios de Chimmy, personaje asociado a Jimin, mientras que el viernes 9 utilizaron abanicos conocidos como uchiwa, decorados con fotografías del cantante.

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Asimismo, los homenajes trascendieron el escenario. Un tren de la Línea 1 del Metro de Lima fue decorado con imágenes de Jimin, corazones y mensajes de cumpleaños, como parte de una iniciativa impulsada por sus seguidores peruanos para darle una bienvenida especial.

Con sus presentaciones del 7, 9 y 10 de octubre, BTS culminó su primera visita al Perú como parte de su gira mundial “Arirang”. Ahora, la agrupación surcoreana continuará con su recorrido por Chile, donde espera repetir el éxito obtenido anteriormente en otros países de Latinoamérica.