RM de BTS confesó que se quedó con las ganas de conocer Machu Picchu durante su primera visita a Perú. (Foto: Carolina Paucar – AFP / Captura de video de X - @uRMyseason)
RM de BTS confesó que se quedó con las ganas de conocer Machu Picchu durante su primera visita a Perú. (Foto: Carolina Paucar – AFP / Captura de video de X - @uRMyseason)
Por Redacción EC

BTS se despidió del Perú dejando una promesa que emocionó a sus miles de seguidores. Durante su último concierto en el Estadio San Marcos, realizado el sábado 10 de octubre, RM, líder de la agrupación surcoreana, lamentó no haber podido conocer Machu Picchu, uno de los destinos turísticos más emblemáticos del país, pero confirmó que volverá pronto.

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