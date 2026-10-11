BTS se despidió del Perú dejando una promesa que emocionó a sus miles de seguidores. Durante su último concierto en el Estadio San Marcos, realizado el sábado 10 de octubre, RM, líder de la agrupación surcoreana, lamentó no haber podido conocer Machu Picchu, uno de los destinos turísticos más emblemáticos del país, pero confirmó que volverá pronto.

El artista, cuyo nombre real es Kim Namjoon, aprovechó uno de los momentos finales del espectáculo para compartir sus impresiones sobre su primera visita a Lima. Ante miles de integrantes del ARMY, recordó que tuvieron que pasar 13 años desde el debut de BTS para finalmente presentarse en territorio peruano.

“Me siento tan mal de no poder ir a Machu Picchu esta vez”, expresó RM, dejando en evidencia su interés por conocer la histórica ciudadela inca. Sin embargo, el cantante destacó que haber compartido con sus seguidores peruanos era suficiente para llevarse un recuerdo especial de esta experiencia.

[SPEECH] #RM LIMA PERÚ DIA 3 🇵🇪 🐨:Nosotros, es la primera vez que venimos a Perú en 13 años. De verdad, me siento tan mal por no poder ir a Machu Picchu esta vez. 🐨:Pero es suficiente con ver a las ARMYs peruanas. Chicos, ya nos vamos. Si nos volvemos a ver, ¿nos van a sonreír bastante, ¿no? Vamos a volver otra vez, ¿ya? 🐨:Te amo. ¡Muchas gracias! — Mikrokosmos México (@Mikro_Mexico) October 11, 2026

“Chicos, ya nos vamos. Si nos volvemos a ver, ¿nos van a sonreír bastante, ¿no? Vamos a volver otra vez, ¿ya? Te amo. ¡Muchas gracias!“, agregó RM.

El interés de BTS por Machu Picchu no es reciente. Meses antes de su llegada, durante una transmisión en vivo, J-Hope preguntó si visitarían algún patrimonio cultural. RM respondió inmediatamente: “Vamos a Machu Picchu”, despertando la ilusión de sus seguidores nacionales.

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Asimismo, Kim Taehyung, también conocido como V, había manifestado en reiteradas oportunidades su deseo de conocer esta maravilla del mundo. Incluso, días antes de los conciertos, confesó mediante Weverse que visitar Machu Picchu era una de sus principales ilusiones durante su estadía en Perú.

V de BTS emocionó a sus seguidores luego de interactuar con algunas fans de Perú a través de Weverse. (Foto: Instagram - @thv / Promperú)

Aunque esta visita turística quedó pendiente, la despedida estuvo acompañada de mensajes de agradecimiento. Jungkook fue uno de los integrantes que alimentó las esperanzas de un próximo reencuentro al dirigirse al público con una breve, pero significativa frase: “Muchas gracias. Volveremos”.

Con sus presentaciones del 7, 9 y 10 de octubre, BTS culminó su primera visita al Perú como parte de su gira mundial “Arirang”. Ahora, la agrupación surcoreana continuará con su recorrido por Chile, donde espera repetir el éxito obtenido anteriormente en otros países de Latinoamérica.