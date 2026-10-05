El 24 de septiembre de 2018, la sede de las Naciones Unidas en Nueva York presenció uno de los discursos más memorables en la historia de la cultura pop global. Kim Namjoon, conocido mundialmente como RM y líder de la agrupación surcoreana BTS, tomó el micrófono frente a líderes mundiales en el marco del lanzamiento de la iniciativa “Generation Unlimited” de UNICEF. Con palabras genuinas, vulnerables y cargadas de empatía, RM no solo representó a una generación de jóvenes, sino que inmortalizó una lección inolvidable sobre la autoaceptación, el crecimiento personal y la búsqueda real de la felicidad.

El discurso histórico de Kim Namjoon en la ONU: Un llamado global a la autoaceptación

El punto de partida del mensaje de RM radica en su propia biografía. Nacido en Ilsan, una apacible ciudad de Corea del Sur, Namjoon recordó su infancia como la de un niño común que soñaba con ser un superhéroe y contemplaba el cielo nocturno con fascinación. Sin embargo, al llegar a los nueve o diez años, la mirada ajena comenzó a moldear su existencia.

“Mirando hacia atrás, fue entonces cuando empecé a preocuparme por lo que los demás pensaban de mí y a verme a través de sus ojos. Dejé de mirar las estrellas por la noche. Dejé de soñar despierta. Intenté encajar en los moldes que otros habían creado”.

Esta desconexión con uno mismo es una experiencia compartida por millones de adolescentes y adultos en todo el mundo. Apagar la voz propia para escuchar el ruido externo apaga, de manera metafórica, el pulso de la vida. Para RM, recuperar su identidad no fue un camino automático, sino una búsqueda profunda a través de la música que finalmente lo llevó a reconectarse con su esencia.

La célebre frase sobre errores, defectos y la constelación de la vida

Entre todas las reflexiones del líder de BTS, existe un fragmento fundamental que se convirtió en una máxima universal para la salud mental y el amor propio:

“Quizás cometí un error ayer, pero sigo siendo quien fui. Soy quien soy hoy, con todos mis defectos. Mañana tal vez sea un poco más sabia, y eso también forma parte de mí. Estos defectos y errores son parte de mi ser, conformando las estrellas más brillantes en la constelación de mi vida. He aprendido a amarme por quien fui, quien soy y quien espero llegar a ser”.

Esta poderosa declaración reformula el concepto tradicional de éxito y perfección. La felicidad verdadera no proviene de eliminar las fallas o borrar las equivocaciones del pasado, sino de integrarlas como piezas indispensables en el desarrollo de la identidad personal. Al describir sus tropiezos como estrellas dentro de una gran constelación, Namjoon enseña que cada cicatriz aporta luz al resultado final.

La filosofía de “Love Yourself” y “Love Myself”: El camino de BTS junto a UNICEF

El mensaje transmitido en la ONU fue el pilar conceptual de la exitosa era musical “Love Yourself” y de la campaña benéfica “Love Myself”, impulsada por BTS en alianza con UNICEF desde 2017 para combatir la violencia hacia la infancia y la juventud.

Eje del mensaje Significado clave Aceptar el pasado Reconocer al “yo” del ayer sin culpa ni vergüenza. Abrazar el presente Amar al “yo” actual con todas sus limitaciones e imperfecciones. Confiar en el futuro Entender el aprendizaje como un proceso diario e inagotable.

Incluso tras alcanzar el éxito internacional, actuar en estadios multitudinarios y batir récords de ventas globales, RM reafirmó su condición humana al definirse simplemente como un joven común de 24 años. Aceptar que las caídas continuarán es, en última instancia, lo que libera a las personas del perfeccionismo tóxico.

“Speak Yourself”: La invitación a encontrar tu propia voz y definir tu felicidad

La fase final del discurso marca una transición vital: pasar del amor propio hacia la expresión auténtica. RM invitó a la audiencia global a romper el silencio que imponen la presión social y los prejuicios.

“Así que demos todos un paso más. Hemos aprendido a amarnos a nosotros mismos, así que ahora les insto a que ‘se expresen’. Me gustaría preguntarles a todos ustedes. ¿Cómo se llaman? ¿Qué les emociona y les hace latir el corazón?”.

El llamado a la acción no discrimina origen, raza, identidad de género ni trayectoria vital. Expresarse (“Speak Yourself”) implica alzar la voz con convicción, contar la historia propia y reclamar el propio nombre.

El legado del mensaje de RM para las nuevas generaciones

Años después de su pronunciamiento, las palabras de Kim Namjoon continúan resonando en foros de psicología, educación y cultura popular. A través de frases sencillas pero conmovedoras, el líder de BTS demostró que la felicidad no es un estado inmune al dolor, sino la capacidad de mirarse al espejo y aceptarse sin reservas.

“Tengo muchos defectos y muchos miedos, pero voy a aceptarme a mí misma con todas mis fuerzas y estoy empezando a quererme, poco a poco. ¿Cómo te llamas? ¡Habla!”.

Al reconciliarse con su pasado e invitar a millones a hacer lo mismo, RM dejó un testamento conceptual imborrable: el verdadero amor propio empieza cuando nos permitimos tropezar, aprender y, sobre todo, decir con orgullo quiénes somos.