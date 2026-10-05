Jimin, integrante de BTS, cumplirá 31 años el 13 de octubre y quedó cautivado con el halago de sus fans en Colombia. (Foto: Instagram / @j.m)
Jimin, integrante de BTS, cumplirá 31 años el 13 de octubre y quedó cautivado con el halago de sus fans en Colombia. (Foto: Instagram / @j.m)
Por Redacción EC

Jimin vivió uno de los momentos más comentados durante el paso de BTS por Colombia. El cantante surcoreano quedó sorprendido luego de escuchar que miles de integrantes del ARMY le gritaban “papacito” durante el concierto que la agrupación ofreció en Bogotá como parte de su gira mundial “Arirang”.

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