Jimin vivió uno de los momentos más comentados durante el paso de BTS por Colombia. El cantante surcoreano quedó sorprendido luego de escuchar que miles de integrantes del ARMY le gritaban “papacito” durante el concierto que la agrupación ofreció en Bogotá como parte de su gira mundial “Arirang”.

Durante el espectáculo de BTS en Bogotá, Jimin destacó especialmente la energía del público colombiano y aseguró que las voces de los asistentes cantando las canciones se escucharon con una intensidad que lo sorprendió.

“Es la primera vez que venimos así, pero sinceramente, el sonido de sus voces cantando parece haber sido más fuerte que en cualquier otra región”, expresó el artista, quien además confesó sentirse profundamente conmovido por el recibimiento.

JIMIN ESCUCHO A LOS FANS CANTANDOLE "FELIZ CUMPLEAÑOS" Y DIJO GRACIAS 😭😭😭 LE GRITARON "PAPASITO"??? DIJO QUE LA PRONUNCIACIÓN DE "BOGOTÁ" SE PARECE A "TE EXTRAÑO" EN COREANO https://t.co/9FyKD08URA — 𝑩𝑳𝑰𝑺𝑺 (@blissmin13_) October 3, 2026

Otro momento especial llegó cuando el público decidió cantarle “Happy Birthday” anticipadamente. Jimin cumplirá 31 años el próximo 13 de octubre, pocos días después de finalizar las tres presentaciones que BTS tiene programadas en Perú.

Sin embargo, la reacción más llamativa ocurrió cuando los asistentes comenzaron a gritarle “papacito”. Sin conocer inicialmente el significado de la expresión en español, Jimin reaccionó emocionado ante los cánticos. “No puedo creer que haya escuchado algo así en mi vida, es demasiado bueno”, respondió entre risas.

Tras completar sus presentaciones en Bogotá, BTS continuará su recorrido por Latinoamérica y su próxima parada será Perú. RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook ofrecerán tres esperados conciertos los días 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos.

Jimin de BTS quedó sorprendido luego de escuchar a miles de fans gritarle “papacito” durante el concierto en Bogotá, Colombia. (Foto: Instagram / @j.m)

Su debut en territorio peruano llegará días después de los dos conciertos que ofrecieron en Colombia, donde lograron abarrotar El Campín de Bogotá y sus alrededores. Ahora, se espera que el recibimiento en Perú sea similar o mayor de parte del ARMY, que prepara diversas sorpresas para los shows.