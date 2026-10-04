A pocos días de que BTS se encuentre con sus seguidores peruanos, una de las principales preguntas entre los fanáticos es cuándo aterrizarán en Lima los siete integrantes del grupo surcoreano. Aunque ya existe una fecha definida para sus esperados conciertos en el Estadio San Marcos, todavía no se ha informado oficialmente el día, horario, vuelo o lugar en el que se hospedarán RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook. Mientras distintas versiones circulan en redes sociales, las autoridades y organizadores ya preparan las condiciones para recibir a miles de personas durante las tres jornadas de la gira mundial Arirang. A continuación, te contamos qué se sabe hasta ahora sobre la llegada de BTS al Perú, sus presentaciones y las recomendaciones para quienes asistirán a los conciertos.

¿CUÁNDO LLEGARÁ BTS AL PERÚ Y QUÉ SE SABE SOBRE SU ARRIBO?

Hasta el momento, no existe información oficial sobre el día, la hora o el vuelo en el que BTS llegará a Lima. El grupo culminó sus presentaciones en Bogotá el 2 y 3 de octubre y posteriormente continuará su recorrido por Latinoamérica con Perú como siguiente parada.

Aunque en redes sociales circulan versiones que ubican su arribo entre el 4 y 6 de octubre, estos datos no han sido confirmados por Live Nation Perú ni BIGHIT MUSIC. La única certeza es que la agrupación deberá estar en la capital antes de su primer concierto, programado para el miércoles 7 de octubre.

Tampoco se ha revelado qué aeropuerto utilizarán, cuál será su vuelo ni dónde se alojarán durante su permanencia en el país.

Foto: Difusión

¿QUÉ SE SABE SOBRE LOS TRES CONCIERTOS DE BTS EN LIMA?

Los espectáculos están programados para el 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos, con un inicio previsto alrededor de las 20:00 horas. La organización estableció diferentes horarios para facilitar el acceso del público.

Quienes cuentan con el paquete soundcheck podrán ingresar hasta las 14:00, mientras que las puertas destinadas al público de campo abrirán desde las 16:00. Para los asistentes de las tribunas, el ingreso estará disponible a partir de las 17:00.

Además, la Municipalidad de Lima realizará inspecciones técnicas al recinto durante el 5 y 6 de octubre para comprobar las condiciones de las estructuras temporales, instalaciones eléctricas, torres de sonido y rutas de evacuación.

¿BTS TIENE OTRAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LIMA?

Hasta ahora, no se ha publicado una agenda oficial que incluya actividades de BTS fuera de sus tres conciertos. No hay anuncios sobre entrevistas, conferencias de prensa, encuentros con seguidores o recorridos turísticos durante su estadía.

Frente a las especulaciones sobre los movimientos de los artistas, BTS Perú Fanclub pidió a los seguidores respetar su privacidad y evitar la búsqueda o difusión de información relacionada con hoteles, traslados y ubicaciones privadas.

El llamado también busca prevenir aglomeraciones y situaciones que puedan comprometer la seguridad de los integrantes, sus trabajadores y los propios fanáticos.

Foto: @bts.bighitofficial

¿QUÉ RECOMENDACIONES DEBEN SEGUIR LOS FANÁTICOS?

Quienes asistirán a los conciertos de BTS deberán organizar su llegada con anticipación y verificar la puerta correspondiente a su entrada. Campo A ingresará por la puerta 1, en la avenida Venezuela; Campo B, por la puerta 8, hacia la avenida Óscar R. Benavides; y Campo C, por la puerta 3, en la avenida Universitaria. Las tribunas tendrán acceso por las puertas 5 y 6, ubicadas en la avenida Germán Amézaga.

También será importante revisar los artículos permitidos antes de acudir al estadio. La organización no permitirá cámaras profesionales, GoPro, trípodes, palos de selfie, drones, paraguas, equipos para transmisiones en vivo ni bolsos mayores de 35 por 35 centímetros.

Además, se recomienda llevar los documentos necesarios y coordinar un punto de encuentro con familiares o amigos. En esta línea, cabe señalar que las salidas estarán habilitadas por las puertas 1, 3, 5 y 8, con conexiones hacia las avenidas Venezuela, Universitaria, Germán Amézaga, Ramón Herrera y Óscar R. Benavides, según informa Infobae.

VÍDEO RECOMENDADO: