Por José Templo

Los conciertos de BTS en Perú ya generan expectativa entre sus seguidores, quienes se preparan para recibir a la agrupación surcoreana como parte de su BTS World Tour ‘Arirang’. La gira continúa su recorrido por Latinoamérica y, después de sus presentaciones programadas en Bogotá para el 2 y 3 de octubre, el grupo llegará a Lima para ofrecer tres fechas en el Estadio San Marcos, los días 7, 9 y 10 de octubre. Para el primer espectáculo, la organización ya difundió las indicaciones que deberán tener en cuenta los asistentes, desde los horarios de ingreso y las puertas habilitadas hasta las rutas de acceso y los objetos restringidos. Conoce desde qué hora podrás llegar al recinto este 7 de octubre, por dónde ingresar y qué recomendaciones deberás considerar antes de salir de casa.

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