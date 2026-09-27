Los conciertos de BTS en Perú ya generan expectativa entre sus seguidores, quienes se preparan para recibir a la agrupación surcoreana como parte de su BTS World Tour ‘Arirang’. La gira continúa su recorrido por Latinoamérica y, después de sus presentaciones programadas en Bogotá para el 2 y 3 de octubre, el grupo llegará a Lima para ofrecer tres fechas en el Estadio San Marcos, los días 7, 9 y 10 de octubre. Para el primer espectáculo, la organización ya difundió las indicaciones que deberán tener en cuenta los asistentes, desde los horarios de ingreso y las puertas habilitadas hasta las rutas de acceso y los objetos restringidos. Conoce desde qué hora podrás llegar al recinto este 7 de octubre, por dónde ingresar y qué recomendaciones deberás considerar antes de salir de casa.

¿A QUÉ HORA ABRIRÁN LOS ACCESOS PARA EL CONCIERTO DE BTS EN LIMA?

El cronograma contempla diferentes horarios de acuerdo con la zona de la entrada. El check-in del Soundcheck permanecerá disponible hasta las 2 pm, mientras que el acceso para quienes tengan entradas de Campo comenzará a las 4 pm. Una hora después, a las 5 pm, se habilitará el ingreso para Tribunas. El espectáculo está programado para comenzar a las 8 pm.

La organización también señala que estos horarios podrían sufrir modificaciones por motivos de fuerza mayor. Asimismo, recomienda a quienes tengan entradas para Tribuna no acercarse al estadio antes de las 4 pm, según informa la plataforma web de América TV.

¿POR QUÉ PUERTAS PODRÁS INGRESAR AL ESTADIO SAN MARCOS?

La puerta depende del sector indicado en la entrada. El plan oficial distribuye los accesos así:

Campo A: Puerta 1, por la avenida Venezuela.

Puerta 1, por la avenida Venezuela. Campo B: Puerta 8, por la avenida Óscar R. Benavides, antes avenida Colonial.

Puerta 8, por la avenida Óscar R. Benavides, antes avenida Colonial. Campo C: Puerta 3, por la avenida Universitaria.

Puerta 3, por la avenida Universitaria. Tribunas: accesos por la avenida Amézaga, con la Puerta 6 para Norte y Sur, y la Puerta 5.

Recomendaciones oficiales para los conciertos de BTS en Lima

¿QUÉ RUTAS ALTERNATIVAS SE HAN ESTABLECIDO?

El plan difundido para las fechas del concierto contempla modificaciones en la circulación vehicular de las inmediaciones del Estadio San Marcos. El mapa establece recorridos diferenciados según el sentido del tránsito y señala determinados sectores donde se aplicarán cierres de vías.

Entre las avenidas consideradas en este esquema figuran Óscar R. Benavides, Venezuela, Universitaria, E. Faucett, Mariano H. Cornejo, Tingo María, La Mar y De los Precursores. Por ello, quienes tengan previsto trasladarse en automóvil deberán considerar estas variaciones y revisar previamente su recorrido.

Recomendaciones oficiales para los conciertos de BTS en Lima

¿QUÉ OBJETOS NO PODRÁS LLEVAR AL CONCIERTO?

La organización estableció restricciones de seguridad. Entre los prohibidos figuran:

Cámaras con lentes profesionales o desmontables ni GoPro.

Equipos para transmisiones en vivo.

Envases de desodorante, cosméticos o perfume de más de 10 ML.

Paraguas

Armas de fuego o armas blancas

Materiales que puedan causar lesiones

Artículos de vidrio (tazas)

Materiales para fabricar bombas, fuegos artificiales o artículos inflamables

Banderas, pancartas con palos y que superen los 30cm

Cascos

Cadenas, accesorios con partes afiladas o puntiagudas

Drogas ilegales, sustancias tóxicas o productos médicos compartidos

Punteros láser, tabletas, drones o similares

Bebidas alcohólicas

Palos de selfie y bocinas al aire

Mochilas o bolsos que superen los 30X15X30 cm

¿HAY CÁMARAS O MEDICAMENTOS PERMITIDOS?

Sí, existen excepciones. Se podrán utilizar cámaras no profesionales, como desechables o Polaroid, y equipos con lentes de menos de 15 centímetros. Los medicamentos, cuando sean necesarios, deberán contar con receta médica a nombre del asistente.

De todas maneras, es importante recordar que la producción podrá impedir el ingreso de cualquier artículo que considere peligroso o dañino.

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