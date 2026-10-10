Por Redacción EC

El Sudamericano Femenino de Vóley Sub-19, que se desarrolla en Venezuela en esta ocasión, será una vitrina importante para las jóvenes promesas de la región, pues les permitirá ganar experiencia internacional y medir su nivel frente a otras selecciones. De hecho, el torneo tendrá un atractivo especial, ya que las participantes competirán por uno de los tres cupos disponibles para el Mundial 2027. En ese sentido, las semifinales del campeonato ya tienen definidos sus cruces y se disputarán este fin de semana con atractivos encuentros. Entre ellos destaca el duelo de la selección peruana, que buscará dar la sorpresa frente al siempre complicado sexteto brasileño. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.