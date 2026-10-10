El Sudamericano Femenino de Vóley Sub-19, que se desarrolla en Venezuela en esta ocasión, será una vitrina importante para las jóvenes promesas de la región, pues les permitirá ganar experiencia internacional y medir su nivel frente a otras selecciones. De hecho, el torneo tendrá un atractivo especial, ya que las participantes competirán por uno de los tres cupos disponibles para el Mundial 2027. En ese sentido, las semifinales del campeonato ya tienen definidos sus cruces y se disputarán este fin de semana con atractivos encuentros. Entre ellos destaca el duelo de la selección peruana, que buscará dar la sorpresa frente al siempre complicado sexteto brasileño. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿A QUÉ HORA JUEGAN PERÚ VS. BRASIL POR LAS SEMIFINALES DEL SUDAMERICANO DE VÓLEY U19?

La selección peruana de vóley afrontará un exigente desafío este sábado 10 de octubre, cuando se enfrente a Brasil por un lugar en la final del Sudamericano Femenino de Vóley Sub-19. Ambos equipos avanzaron a esta instancia tras sumar los puntos necesarios y se medirán en el Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte, en Maracaibo, desde las 5:00 p. m. (hora peruana). El encuentro, que se podrá ver en vivo a través del canal de YouTube Vóley Zone TV (LINK), ha despertado el interés de los aficionados, pues el torneo otorga tres cupos al Mundial de 2027. A continuación, te presentamos los horarios del duelo en distintos países para que los seguidores no se pierdan este emocionante semifinal:

México: 4.00 p. m.

Colombia y Ecuador: 5.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 6.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 7.00 p. m.

España: 12.00 a. m. (domingo 11)

JUGADORAS CONVOCADAS DE LA SELECCIÓN PERUANA AL SUDAMERICANO DE VÓLEY U19

Perú clasificó a las semifinales del Sudamericano Femenino de Vóley Sub-19 2026 como líder del Grupo A, tras imponerse a Chile (3-1), Venezuela (3-1) y Uruguay (3-0) en Maracaibo. Y es que, bajo la dirección de Martín Escudero, la blanquirroja cerró la fase de grupos con puntaje perfecto en su grupo y aseguró su clasificación a la siguiente ronda. Es importante mencionar que, Camila Monge ha destacado en cada partido y se ha convertido en una de las máximas anotadoras peruanas hasta el momento. Aquí, las convocadas al presente torneo:

Nicole Ayala

Camila Monge

Brenda Quiroz

Marcela Manrique

Grace Zutta

Tamara Galdós

Galilea Fuentes

Antonella Tello

Camila Alfaro

Kiara Lazo

Kayra Ruiz

Catalina Romero

Nahir Cueva

Vania Adrianzén