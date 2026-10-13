El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció un nuevo corte de agua programado en Lima. La entidad responsable del suministro de agua dio a conocer que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios específicos.
La falta del servicio de agua potable se debe al mantenimiento y limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.
CORTE DE AGUA EN LIMA Y CALLAO
MARTES 13 DE OCTUBRE
San Juan de Miraflores (8:00 a.m. hasta 8:00 p.m.)
- A.H. Néstor Batanero
- A.H. El Inti
- Cooperativa América
- A.H. Umamarca
- Mariano Santos
- Las Perlas
- Alipio Ponce
- Villa Los Eucaliptos
- Defensores de Lima II
- Asoc. Santa Rosa
- Conjunto Residencial Inclán IV etapa
San Juan de Miraflores (8:00 a.m. hasta 8:00 p.m.)
- A.H. Santa Rosa
- San Juan Zona Azona B
- Urb. Avitentel
- Asoc. San Juanito
- Asoc. 24 de Julio
- Asoc. Ñefi 2da etapa
- Asoc. Héroes de San Juan
- Asoc. Ramiro Prialé
- Asoc. Santa Rosa
- Asoc. Cruz de Motupe
- Urb. Entel Perú
- Urb. Industrial
- Coop. Montoya Hardy
- Urb. Amauta
- Urb. María Auxiliadora
- A.H. Las Casuarinas
- Av. Las Casuarinas
- Av. Santa Rosa II etapa
- Asoc. El Bosque
- Asoc. Los Héroes de San Juan
- Coop. De Vivienda Ciudad de Dios
San Juan de Miraflores (8:00 a.m. hasta 8:00 p.m.)
- A.H. Santa Rosa
- San Juan Zona Azona B
- Urb. Avitentel
- Asoc. San Juanito
- Asoc. 24 de Julio
- Asoc. Ñefi 2da etapa
- Asoc. Héroes de San Juan
- Asoc. Ramiro Prialé
- Asoc. Santa Rosa
- Asoc. Cruz de Motupe
- Urb. Entel Perú
- Urb. Industrial
- Coop. Montoya Hardy
- Urb. Amauta
- Urb. María Auxiliadora
- A.H. Las Casuarinas
- Av. Las Casuarinas
- Av. Santa Rosa II etapa
- Asoc. El Bosque
- Asoc. Los Héroes de San Juan
- Coop. De Vivienda Ciudad de Dios
La Molina (8:00 a.m. hasta 8:00 p.m.)
- Coop. Los Constructoras Mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, F1, H1, G1, G2
- A.H. Hijos de Constructores
Seguir temas