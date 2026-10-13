Corte de agua en Lima según reportes de Sedapal | Foto: Composición EC
Corte de agua en Lima según reportes de Sedapal | Foto: Composición EC
Por Redacción EC

El anunció un nuevo corte de agua programado en Lima. La entidad responsable del suministro de agua dio a conocer que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios específicos.

La falta del servicio de agua potable se debe al mantenimiento y limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.

CORTE DE AGUA EN LIMA Y CALLAO

MARTES 13 DE OCTUBRE

San Juan de Miraflores (8:00 a.m. hasta 8:00 p.m.)

  • A.H. Néstor Batanero
  • A.H. El Inti
  • Cooperativa América
  • A.H. Umamarca
  • Mariano Santos
  • Las Perlas
  • Alipio Ponce
  • Villa Los Eucaliptos
  • Defensores de Lima II
  • Asoc. Santa Rosa
  • Conjunto Residencial Inclán IV etapa

San Juan de Miraflores (8:00 a.m. hasta 8:00 p.m.)

  • A.H. Santa Rosa
  • San Juan Zona Azona B
  • Urb. Avitentel
  • Asoc. San Juanito
  • Asoc. 24 de Julio
  • Asoc. Ñefi 2da etapa
  • Asoc. Héroes de San Juan
  • Asoc. Ramiro Prialé
  • Asoc. Santa Rosa
  • Asoc. Cruz de Motupe
  • Urb. Entel Perú
  • Urb. Industrial
  • Coop. Montoya Hardy
  • Urb. Amauta
  • Urb. María Auxiliadora
  • A.H. Las Casuarinas
  • Av. Las Casuarinas
  • Av. Santa Rosa II etapa
  • Asoc. El Bosque
  • Asoc. Los Héroes de San Juan
  • Coop. De Vivienda Ciudad de Dios

San Juan de Miraflores (8:00 a.m. hasta 8:00 p.m.)

  • A.H. Santa Rosa
  • San Juan Zona Azona B
  • Urb. Avitentel
  • Asoc. San Juanito
  • Asoc. 24 de Julio
  • Asoc. Ñefi 2da etapa
  • Asoc. Héroes de San Juan
  • Asoc. Ramiro Prialé
  • Asoc. Santa Rosa
  • Asoc. Cruz de Motupe
  • Urb. Entel Perú
  • Urb. Industrial
  • Coop. Montoya Hardy
  • Urb. Amauta
  • Urb. María Auxiliadora
  • A.H. Las Casuarinas
  • Av. Las Casuarinas
  • Av. Santa Rosa II etapa
  • Asoc. El Bosque
  • Asoc. Los Héroes de San Juan
  • Coop. De Vivienda Ciudad de Dios

La Molina (8:00 a.m. hasta 8:00 p.m.)

  • Coop. Los Constructoras Mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, F1, H1, G1, G2
  • A.H. Hijos de Constructores