El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció un nuevo corte de agua programado para distintos distritos de Lima. La entidad responsable del suministro de agua señaló que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios variados.

¿Por qué se dará el corte del servicio? El corte de agua programado se debe a una serie de trabajos que Sedapal debe realizar en distintas zonas de la capital: mantenimiento, limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.

CORTE DE AGUA EN LIMA Y CALLAO

MIÉRCOLES, 25 DE NOVIEMBRE

SAN JUAN DE LURIGANCHO (1:00 p.m. a 11:59 p.m.)

Urbanización Cangallo

Urbanización Integración Nuevo Perú - Sector Virgen del Rosario

Urbanización Isabel Flores de Oliva

Urbanización Unión y Progreso - Sector Los Claveles

SAN MARTÍN DE PORRES (12:00 p.m. a 8:00 p.m.)

Jazmines del Naranjal

Álamos, Los

Alcanfores de Naranjal, Los

Algarrobos, Los

Caribe del Naranjal, El

Daniel Alcides Carrión

Casa Blanca

Casuainas de Oquendo, Las

Chicmabamba

Condevilla del Señor

Residencial Virgen del Rosario 3era Etapa

Nísperos, Los

Residencial Los Eucaliptos

Residencial Monte Azul

San Antonio

Señor de los Milagros de Los Olivos

Andes, Los

Brisas de Santa Rosa

Brisas de Santa Rosa 1ra Etapa

Brisas del Universo Parc. 10253

Portales de Naranjal D 2da Etapa

Real Madrid I

Programa de Vivienda Villa Rica

Programa de Vivienda Villa Chuquitanta

Programa de Vivienda Vista Hermosa

El Horizonte Ampliación

Las Brisas de Naranjal

Las Dunas de Canta Callao

Las Lomas de Naranjal

Los Claveles

Sagrado Corazón de Jesús

San Diego Las Flores

San Juan Bautista

San Remo I

Santa Isabel

Virgen de las Nieves

Jardines de Santa Rosa, Los

Paraíso Dorado

Coop Huanaspampa

SURCO (12:00 p.m. a 11:00 p.m.)

Urbanización Capullana

VILLA MARÍA DEL TRIUNFO (8:00 a.m. a 8:00 p.m.)