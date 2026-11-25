El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció un nuevo corte de agua programado para distintos distritos de Lima. La entidad responsable del suministro de agua señaló que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios variados.
¿Por qué se dará el corte del servicio? El corte de agua programado se debe a una serie de trabajos que Sedapal debe realizar en distintas zonas de la capital: mantenimiento, limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.
CORTE DE AGUA EN LIMA Y CALLAO
MIÉRCOLES, 25 DE NOVIEMBRE
SAN JUAN DE LURIGANCHO (1:00 p.m. a 11:59 p.m.)
- Urbanización Cangallo
- Urbanización Integración Nuevo Perú - Sector Virgen del Rosario
- Urbanización Isabel Flores de Oliva
- Urbanización Unión y Progreso - Sector Los Claveles
SAN MARTÍN DE PORRES (12:00 p.m. a 8:00 p.m.)
- Jazmines del Naranjal
- Álamos, Los
- Alcanfores de Naranjal, Los
- Algarrobos, Los
- Caribe del Naranjal, El
- Daniel Alcides Carrión
- Casa Blanca
- Casuainas de Oquendo, Las
- Chicmabamba
- Condevilla del Señor
- Residencial Virgen del Rosario 3era Etapa
- Nísperos, Los
- Residencial Los Eucaliptos
- Residencial Monte Azul
- San Antonio
- Señor de los Milagros de Los Olivos
- Andes, Los
- Brisas de Santa Rosa
- Brisas de Santa Rosa 1ra Etapa
- Brisas del Universo Parc. 10253
- Portales de Naranjal D 2da Etapa
- Real Madrid I
- Programa de Vivienda Villa Rica
- Programa de Vivienda Villa Chuquitanta
- Programa de Vivienda Vista Hermosa
- El Horizonte Ampliación
- Las Brisas de Naranjal
- Las Dunas de Canta Callao
- Las Lomas de Naranjal
- Los Claveles
- Sagrado Corazón de Jesús
- San Diego Las Flores
- San Juan Bautista
- San Remo I
- Santa Isabel
- Virgen de las Nieves
- Jardines de Santa Rosa, Los
- Paraíso Dorado
- Coop Huanaspampa
SURCO (12:00 p.m. a 11:00 p.m.)
- Urbanización Capullana
VILLA MARÍA DEL TRIUNFO (8:00 a.m. a 8:00 p.m.)
- Urbanización Ampliación Comité 32
- Urbanización Ampliación Castilla, Ramón
- Urbanización Chavín de Huántar
- Urbanización Villa Los Heraldos