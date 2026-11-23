El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció un nuevo corte de agua programado para distintos distritos de Lima. La entidad responsable del suministro de agua señaló que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios variados.
¿Por qué se dará el corte del servicio? El corte de agua programado se debe a una serie de trabajos que Sedapal debe realizar en distintas zonas de la capital: mantenimiento, limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.
CORTE DE AGUA EN LIMA Y CALLAO
LUNES 23 DE NOVIEMBRE
PUENTE PIEDRA (12:00 p.m. a 8:00 p.m.)
- Urbanización Antúnez de Mayolo, Santiago
- Urbanización Hijos de Jerusalén
- Urbanización Huascarán Hermoso
- Urbanización Señor de Muruhuay, 2da Etapa
SAN JUAN DE LURIHANCHO (9:00 a.m. a 10:00 p.m.)
- Urbanización A.H. Cerrito La Libertad Ampliación
- Urbanización A.H. Ciudad M. Cáceres MZ T, Sector III Ampliación III
- Urbanización A.H. Ciudad M. Cáceres MZ W 5A, Sector III Ampliación III
- Urbanización A.H. Mariategui 12 de Octubre V Etapa Ampliación, José Carlos
- Urbanización A.H. Mariategui 2da Ampliación, José Carlos
- Urbanización A.H. Mariategui Ampliación V Etapa W7 Bellavista, José Carlos
- Urbanización A.H. Mariategui B.A.F. Nueva Generación, José Carlos
- Urbanización A.H. Mariategui Ba V Etapa Ampliación, José Carlos
- Urbanización A.H. Mariategui Q21-A Cerro Celeste Ampliación, José Carlos
- Urbanización A.H. Mariategui S1B Cruz de Mayo Ampliación, José Carlos
- Urbanización A.H. Mariategui S1C Los Eucaliptos V Etapa, José Carlos
- Urbanización A.H. Mariategui S1D El Peñón Ampliación, José Carlos
- Urbanización A.H. Mariategui Super S10 V Etapa Ampliación, José Carlos
- Urbanización A.H. Mariategui T’5 Ampliación, José Carlos
- Urbanización A.H. Mariategui T1-A, T2A Corazón de Jesús, José Carlos
- Urbanización A.H. Mariategui T2A-26 Enero Las Lomas Ampliación, José Carlos
- Urbanización A.H. Mariategui T6 V Etapa Ampliación, José Carlos
- Urbanización A.H. Mariategui U11 Ampliación, José Carlos
- Urbanización A.H. Mariategui U4A V Etapa Ampliación, José Carlos
- Urbanización A.H. Mariategui U5 Ampliación, José Carlos
- Urbanización A.H. Mariategui U6 Ampliación, José Carlos
- Urbanización A.H. Mariategui V1 V Etapa Ampliación, José Carlos
- Urbanización A.H. Mariategui V2 V Etapa Ampliación, José Carlos
- Urbanización A.H. Mariategui V5A Ampliación, José Carlos
- Urbanización A.H. Mariategui W10 y W11 V Etapa Ampliación, José Carlos
- Urbanización A.H. Mariategui W3, José Carlos - Ampliación
- Urbanización A.H. Mariategui, José Carlos
- Urbanización Agrupación 21 de Enero
- Urbanización Agrupación 27 de Enero
- Urbanización Agrupación Buenos Aires
- Urbanización Agrupación El Mirador de Mariategui
- Urbanización Agrupación José Carlos Mariategui Q 26-A Ampliación
- Urbanización Agrupación Juan Velasco Alvarado
- Urbanización Agrupación La Costa de Buenos Aires
- Urbanización Agrupación Nueva Esperanza Ampliación V Sector
- Urbanización Agrupación Nueva Generación MZ U4 Ampliación A y B
- Urbanización Agrupación Pilar Nores de García
- Urbanización Agrupación Portada de Belén
- Urbanización Agrupación Quebrada Verde de Mariategui
- Urbanización Agrupación Super S II
VILLA EL SALVADOR (8:00 a.m. a 8:00 p.m.)
- Sector 317
- Sector 318
- Sector 322
VILLA MARÍA DEL TRIUNFO (8:00 a.m. a 8:00 p.m.)
- Urbanización Balcones de Villa
- Urbanización Señor de los Milagros
- Urbanización Las Terrazas de Villa
- Urbanización Torres de Melgar
- Urbanización Unión y Paz
- Urbanización Villa Victoria
- Asentamiento Humano Altos de Manuel Scorza
CALLAO (3:21 a.m. a 09:00 a.m.)
- Sector 113
ATE (6:15 a.m. a 2:15 p.m.)
- Asociación Bosque El
- Urbanización Bosque El
VENTANILLA (6:21 a.m. a 12:00 p.m.)
- Sector 1
- Sector 2
- Sector 3
- Sector 4
- Sector 5
- Sector 6
CHORRILLOS (07:06 a.m. a 01:30 p.m.)
- Sector 97