El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció un nuevo corte de agua programado para distintos distritos de Lima. La entidad responsable del suministro de agua señaló que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios variados.

¿Por qué se dará el corte del servicio? El corte de agua programado se debe a una serie de trabajos que Sedapal debe realizar en distintas zonas de la capital: mantenimiento, limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.

CORTE DE AGUA EN LIMA Y CALLAO

SÁBADO 21 DE NOVIEMBRE

RIMAC (12:00 p.m. a 8:00 p.m.)

Urbanización Cerro Palomares

Urbanización Barranco Santa Rosa

Urbanización P.J. Altillo

Urbanización P.J. Los Ángeles

¿Cómo consultar si tu vivienda tendrá corte de agua?

Sedapal cuenta con una plataforma digital que permite a los usuarios comprobar si su suministro está incluido en una interrupción programada. Para realizar la consulta, se debe ingresar al portal oficial de la empresa y colocar el número de suministro, un código que aparece en el recibo de agua o puede identificarse en el medidor del inmueble.

Esta herramienta permite obtener información más precisa sobre las suspensiones del servicio y conocer si una determinada vivienda está comprendida en los trabajos. También se recomienda revisar los canales oficiales de Sedapal, debido a que los cronogramas pueden actualizarse ante cambios en las labores operativas.

¿Por qué Sedapal realizará el corte de agua?

Una de las principales razones de estas interrupciones es la limpieza de reservorios, un procedimiento necesario para retirar sedimentos y evitar la acumulación de elementos que puedan comprometer las condiciones del agua almacenada. Estos trabajos forman parte del mantenimiento preventivo de la infraestructura sanitaria.

Otras intervenciones que pueden ocasionar suspensiones temporales son los empalmes de tuberías, la reparación de conexiones dañadas y la instalación de válvulas. Estas labores permiten mejorar la distribución, controlar la presión y reducir las pérdidas de agua en las redes de abastecimiento.

¿Qué recomienda Sedapal ante la suspensión del servicio?

Antes del inicio del corte, lo más recomendable es almacenar agua en recipientes limpios, desinfectados y con tapa. También se aconseja calcular la cantidad necesaria para beber, preparar alimentos y mantener la higiene personal durante las horas en las que no habrá abastecimiento. De esta manera, las familias podrán evitar contratiempos mientras se desarrollan los trabajos.

Finalmente, los usuarios pueden comunicarse con el Aquafono de Sedapal, al (01) 317-8000, para realizar consultas o reportar inconvenientes relacionados con el suministro. Aunque la empresa tiene previsto restablecer el servicio a las 8.00 p. m., es conveniente mantenerse atento a sus comunicados y verificar que el agua haya retornado con normalidad antes de retomar las actividades habituales.