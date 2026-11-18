El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció un nuevo corte de agua programado para distintos distritos de Lima. La entidad responsable del suministro de agua señaló que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios variados.

¿Por qué se dará el corte del servicio? El corte de agua programado se debe a una serie de trabajos que Sedapal debe realizar en distintas zonas de la capital: mantenimiento, limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.

CORTE DE AGUA EN LIMA Y CALLAO

JUEVES 19 DE NOVIEMBRE

VILLA EL SALVADOR (8:00 a.m. a 8:00 p.m.)

A.H. Barrio Japonés

Urb. Pachacamac 4ta etapa

Sector 2 Barrio 3

sector 2 Barrio 2

sector 2 Barrio 4

A.H. Edilberto Ramos Grupo 2 y 3 Mzs. A1, B1, C1, D1, F1, G1, O, P, Q, R, S, T, Y y Z

Parque Metropolitano

A.H. Los Aires de Pachacámac y Ampl.

A.H. Virgen de la Candelaria

A.H. Las Brisas de Pachacámac y Ampl.

A.H. Villa Unión

Sector Max Uhle

Sector 20 de Octubre

A.H. Víctor Chero Ramos

Sector Lomas de Mamacona

A.H.19 de Julio

A.H. San Camilo

A.H. Villa Alejandro 1ra, 2da y 3ra Etapa

A.H. Príncipe de Asturias Grupo “F”

U.P.I.S. (Unidad Popular de Interés Social) San José

LURÍN (8:00 a.m. a 8:00 p.m.)

PJ. Julio C. Tello

SAN ANTONIO DE HUAROCHIRÍ (8:00 a.m. a 8:00 p.m.)

A.H. Los Portales de Basilio Auqui Anexo 08 - ECNC

Av. 16 de Mayo

Av. Basilio Auqui N° 2

LA VICTORIA (10:00 a.m. a 10:00 p.m.)

PJ. Matute

Urb. Balconcillo

Urb. Montecarlo

Urb. La Pólvora

Urb. Santa Catalina

LA VICTORIA (10:00 a.m. a 10:00 p.m.)

PJ. Matute

Urb. Balconcillo

Urb. Montecarlo

Urb. La Pólvora

Urb. Santa Catalina

Cuadrante: AV. Palermo, Av. Las Américas, Prol. Parinacochas, Av. Canadá y todas las calles interiores dentro de ese cuadrante

LA VICTORIA (10:00 a.m. a 9:00 p.m.)

PJ. Matute

Urb. Balconcillo

Urb. Montecarlo

Urb. La Pólvora

Urb. Santa Catalina

LA VICTORIA (10:00 a.m. a 10:00 p.m.)

PJ. Matute

Urb. Balconcillo

Urb. Montecarlo

Urb. La Pólvora

Urb. Santa Catalina

Cuadrante: AV. Palermo, Av. Las Américas, Prol. Parinacochas, Av. Canadá

LA VICTORIA (10:00 a.m. a 10:00 p.m.)

Urb. Santa Catalina

Cuadrante: Av. Canadá, Av. Esteban Campodónico, Calle Julián Arce, Av. Paseo de la República (Vía Expresa)

LA VICTORIA (10:00 a.m. a 10:00 p.m.)

Urb. Santa Catalina

Cuadrante: Calle Julián Arce, Av. Esteban Campodónico, Calle Carlos Villarán, Calle Solidaridad, Av. Javier Prado Oeste, Av. Paseo de la República (Vía Expresa)

LURIGANCHO (11:00 a.m. a 11:50 p.m.)

Asoc. Nueva Vida Cajamarquilla

Asoc. Porcino Saracoto Alto

Asoc. de Prop. de Vivienda La Nueva Aurora de Saracoto - ECNC

Asoc. Prop. Flor de las Magnolias

Asoc. Sol de Cajamarquilla - ECNC

Asoc. Villa Florida de Cajamarquilla

Urb. Los Olmos de Cajamarquilla, Parcelas 11 y 12 zona M

Urb. Los Olmos Cajamarquilla - ECNC

Asoc. de Prop. Los Jardines de la Florida

Asoc. de Prop. Primavera de Israel

Asoc. de Usufructuarios Julio C. Tello - ECNC

Asoc. Flores del Ayllu de Cajamarquilla

Asoc. Florida de Cajamarquilla

Asoc. Huerta Granja El Ayllu - ECNC

Asoc. Huerta Granja El Ayllu Parcela O-8 - ECNC

Asoc. La Victoria de Cajamarquilla - ECNC

Asoc. Las Magnolias

Urb. Portales de Cajamarquilla Parcela 3 zona M El Ayllu

Urb. Progresiva Las Magnolias - ECNC

Urb. San Andrés de Cajamarquilla zona N Subparcela 3A

PUENTE PIEDRA (12:00 p.m. a 8:00 p.m.)

A.H. Proyecto Integral Libertad - San Juan

Asoc. de Prop. Los Portales de Puente Piedra

Asoc. de Prop. Virgen de Copacabana

Asoc. Residencial Las Viñas del Norte I y II etapa

Asoc. de Viv. Las Brisas de Copacabana

Asoc. de Viv. Santa Fe

Asoc. de Viv. Los Frutales

Asoc. de Viv. Los Frutales del Norte

Asoc. de Viv. Los Manzanos de Copacabana

Asoc. de Viv. Señor de la Soledad

Asoc. El Gramadal

Asoc. Fundo Flores

Asoc. de Viv. La Alameda de Copacabana

Asoc. El Porvenir

Santa Juana de Copacabana

C.P.R. Las Higueras

P.V. Residencial San Felipe de Copacabana

Urb. Portales de Puente Piedra

APV. Los Algarrobos

Asoc. de Propietarios Los Huertos de Copacabana

Asoc. Alamos de Copacabana

Asoc. Angeles de Copacabana

Asoc. de Propietarios Miraflores de Puente Piedra I y II etapa

Asoc. de Propietarios Los Algarrobos

Asoc. de Propietarios Los Lirios del Gramadal

Asoc. de Propietarios El Naranjito

PUENTE PIEDRA (12:00 p.m. a 8:00 p.m.)

A.H. Proyecto Integral Libertad - San Juan

A.H. Juan Luis Cipriani

A.H. Laderas de 1ro de Mayo

A.H. Antonio Raimondi

A.H. Señor de la Soledad

A.H. Señor de los Milagros

APV. Los Jardines de Puente Piedra

Asoc. Pobladores Los Gramadales

Asoc. de Propietarios 1ro de Mayo - Sector Gramadal

Asoc. de Propietarios y Comité de Obras Públicas Av. Tarapacá

Asoc. de Propietarios 1ro de Mayo y Parcela 1

Asoc. de Vivienda La Florida de Puente Piedra

Asoc. de Vivienda La Grama

Asoc. de Vivienda Luces del Sol

Asoc. de Vivienda El Manantial de Puente Piedra

Asoc. de Vivienda El Gramadal

Asociación Los Gramadales

Asoc. de Propietarios Tarapacá

Asoc. San Martín de Gramadales

Asoc. Las Viñas

Centro Poblado Los Balcones

C.P.Residencial Los Portales de 1ro de Mayo

Cercado

P.J. La Grama

P.J. Los Gramadales

PV. Condominio Los Álamos

SAN ISIDRO (12:00 p.m. a 11:00 p.m.)

urb. Los Rosales

Urb. San Isidro

Cercado

SAN ISIDRO (12:00 p.m. a 11:30 p.m.)

Urb San Isidro

Cuadrante: Av. Arequipa, Av. Javier Prado Oeste, Calle Los Sauces, Jr. Almirtante Martin Guisse, Jr. Pedro Conde, Jirón Mariscal Miller, Jr. Joaquín Bernal, Jr. Carlos Alayza y Roel, Av. Julio César Tello

LA MOLINA (1:00 p.m. a 11:50 p.m.)