El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció un nuevo corte de agua programado para distintos distritos de Lima. La entidad responsable del suministro de agua señaló que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios variados.
¿Por qué se dará el corte del servicio? El corte de agua programado se debe a una serie de trabajos que Sedapal debe realizar en distintas zonas de la capital: mantenimiento, limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.
CORTE DE AGUA EN LIMA Y CALLAO
JUEVES 19 DE NOVIEMBRE
VILLA EL SALVADOR (8:00 a.m. a 8:00 p.m.)
- A.H. Barrio Japonés
- Urb. Pachacamac 4ta etapa
- Sector 2 Barrio 3
- sector 2 Barrio 2
- sector 2 Barrio 4
- A.H. Edilberto Ramos Grupo 2 y 3 Mzs. A1, B1, C1, D1, F1, G1, O, P, Q, R, S, T, Y y Z
- Parque Metropolitano
- A.H. Los Aires de Pachacámac y Ampl.
- A.H. Virgen de la Candelaria
- A.H. Las Brisas de Pachacámac y Ampl.
- A.H. Villa Unión
- Sector Max Uhle
- Sector 20 de Octubre
- A.H. Víctor Chero Ramos
- Sector Lomas de Mamacona
- A.H.19 de Julio
- A.H. San Camilo
- A.H. Villa Alejandro 1ra, 2da y 3ra Etapa
- A.H. Príncipe de Asturias Grupo “F”
- U.P.I.S. (Unidad Popular de Interés Social) San José
LURÍN (8:00 a.m. a 8:00 p.m.)
- PJ. Julio C. Tello
SAN ANTONIO DE HUAROCHIRÍ (8:00 a.m. a 8:00 p.m.)
- A.H. Los Portales de Basilio Auqui Anexo 08 - ECNC
- Av. 16 de Mayo
- Av. Basilio Auqui N° 2
LA VICTORIA (10:00 a.m. a 10:00 p.m.)
- PJ. Matute
- Urb. Balconcillo
- Urb. Montecarlo
- Urb. La Pólvora
- Urb. Santa Catalina
LA VICTORIA (10:00 a.m. a 10:00 p.m.)
- PJ. Matute
- Urb. Balconcillo
- Urb. Montecarlo
- Urb. La Pólvora
- Urb. Santa Catalina
- Cuadrante: AV. Palermo, Av. Las Américas, Prol. Parinacochas, Av. Canadá y todas las calles interiores dentro de ese cuadrante
LA VICTORIA (10:00 a.m. a 9:00 p.m.)
- PJ. Matute
- Urb. Balconcillo
- Urb. Montecarlo
- Urb. La Pólvora
- Urb. Santa Catalina
LA VICTORIA (10:00 a.m. a 10:00 p.m.)
- PJ. Matute
- Urb. Balconcillo
- Urb. Montecarlo
- Urb. La Pólvora
- Urb. Santa Catalina
- Cuadrante: AV. Palermo, Av. Las Américas, Prol. Parinacochas, Av. Canadá
LA VICTORIA (10:00 a.m. a 10:00 p.m.)
- Urb. Santa Catalina
- Cuadrante: Av. Canadá, Av. Esteban Campodónico, Calle Julián Arce, Av. Paseo de la República (Vía Expresa)
LA VICTORIA (10:00 a.m. a 10:00 p.m.)
- Urb. Santa Catalina
- Cuadrante: Calle Julián Arce, Av. Esteban Campodónico, Calle Carlos Villarán, Calle Solidaridad, Av. Javier Prado Oeste, Av. Paseo de la República (Vía Expresa)
LURIGANCHO (11:00 a.m. a 11:50 p.m.)
- Asoc. Nueva Vida Cajamarquilla
- Asoc. Porcino Saracoto Alto
- Asoc. de Prop. de Vivienda La Nueva Aurora de Saracoto - ECNC
- Asoc. Prop. Flor de las Magnolias
- Asoc. Sol de Cajamarquilla - ECNC
- Asoc. Villa Florida de Cajamarquilla
- Urb. Los Olmos de Cajamarquilla, Parcelas 11 y 12 zona M
- Urb. Los Olmos Cajamarquilla - ECNC
- Asoc. de Prop. Los Jardines de la Florida
- Asoc. de Prop. Primavera de Israel
- Asoc. de Usufructuarios Julio C. Tello - ECNC
- Asoc. Flores del Ayllu de Cajamarquilla
- Asoc. Florida de Cajamarquilla
- Asoc. Huerta Granja El Ayllu - ECNC
- Asoc. Huerta Granja El Ayllu Parcela O-8 - ECNC
- Asoc. La Victoria de Cajamarquilla - ECNC
- Asoc. Las Magnolias
- Urb. Portales de Cajamarquilla Parcela 3 zona M El Ayllu
- Urb. Progresiva Las Magnolias - ECNC
- Urb. San Andrés de Cajamarquilla zona N Subparcela 3A
PUENTE PIEDRA (12:00 p.m. a 8:00 p.m.)
- A.H. Proyecto Integral Libertad - San Juan
- Asoc. de Prop. Los Portales de Puente Piedra
- Asoc. de Prop. Virgen de Copacabana
- Asoc. Residencial Las Viñas del Norte I y II etapa
- Asoc. de Viv. Las Brisas de Copacabana
- Asoc. de Viv. Santa Fe
- Asoc. de Viv. Los Frutales
- Asoc. de Viv. Los Frutales del Norte
- Asoc. de Viv. Los Manzanos de Copacabana
- Asoc. de Viv. Señor de la Soledad
- Asoc. El Gramadal
- Asoc. Fundo Flores
- Asoc. de Viv. La Alameda de Copacabana
- Asoc. El Porvenir
- Santa Juana de Copacabana
- C.P.R. Las Higueras
- P.V. Residencial San Felipe de Copacabana
- Urb. Portales de Puente Piedra
- APV. Los Algarrobos
- Asoc. de Propietarios Los Huertos de Copacabana
- Asoc. Alamos de Copacabana
- Asoc. Angeles de Copacabana
- Asoc. de Propietarios Miraflores de Puente Piedra I y II etapa
- Asoc. de Propietarios Los Algarrobos
- Asoc. de Propietarios Los Lirios del Gramadal
- Asoc. de Propietarios El Naranjito
PUENTE PIEDRA (12:00 p.m. a 8:00 p.m.)
- A.H. Proyecto Integral Libertad - San Juan
- A.H. Juan Luis Cipriani
- A.H. Laderas de 1ro de Mayo
- A.H. Antonio Raimondi
- A.H. Señor de la Soledad
- A.H. Señor de los Milagros
- APV. Los Jardines de Puente Piedra
- Asoc. Pobladores Los Gramadales
- Asoc. de Propietarios 1ro de Mayo - Sector Gramadal
- Asoc. de Propietarios y Comité de Obras Públicas Av. Tarapacá
- Asoc. de Propietarios 1ro de Mayo y Parcela 1
- Asoc. de Vivienda La Florida de Puente Piedra
- Asoc. de Vivienda La Grama
- Asoc. de Vivienda Luces del Sol
- Asoc. de Vivienda El Manantial de Puente Piedra
- Asoc. de Vivienda El Gramadal
- Asociación Los Gramadales
- Asoc. de Propietarios Tarapacá
- Asoc. San Martín de Gramadales
- Asoc. Las Viñas
- Centro Poblado Los Balcones
- C.P.Residencial Los Portales de 1ro de Mayo
- Cercado
- P.J. La Grama
- P.J. Los Gramadales
- PV. Condominio Los Álamos
SAN ISIDRO (12:00 p.m. a 11:00 p.m.)
- urb. Los Rosales
- Urb. San Isidro
- Cercado
SAN ISIDRO (12:00 p.m. a 11:30 p.m.)
- Urb San Isidro
- Cuadrante: Av. Arequipa, Av. Javier Prado Oeste, Calle Los Sauces, Jr. Almirtante Martin Guisse, Jr. Pedro Conde, Jirón Mariscal Miller, Jr. Joaquín Bernal, Jr. Carlos Alayza y Roel, Av. Julio César Tello
LA MOLINA (1:00 p.m. a 11:50 p.m.)
- Coop. Vivienda Musa 1ra, 2da, 3ra, 4ta y 5ta etapa
- Asoc. Piedra Viva
- Urb. Sol de La Molina III etapa
- Asoc. Los Arbolitos
- Asoc. Piedra Viva