El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció un nuevo corte de agua programado en Lima. La entidad responsable del suministro de agua dio a conocer que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios específicos.

La falta del servicio de agua potable se debe al mantenimiento y limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.

CORTE DE AGUA EN LIMA Y CALLAO

LUNES 16 DE NOVIEMBRE

Pachacámac (8:00 a.m. a 8:00 p.m.)

Zona Manchay

Las Casuarinas de Conallac (24 de Junio)

Centro poblado Balcón del Cielo

Pachacámac (8:00 a.m. a 8:00 p.m.)

Zona Manchay

Asoc. Las Dunas de la Molina

El Oasis de la Molina

A.H. Paul Poblet Lind

A.H. Sol Radiante de Cieneguilla

Las Lomas

Las Palmeras de Frontera

Virgen del Carmen

A.H. Nueva Gales

El Paraíso de La Molina

El Prado de Cieneguilla

Virgen del Carmen

Sector Los Jardines

Sector Central

H-1 Bello Horizonte

La Meseta los Ángeles

Las Mercedes

Las Lomas

U.P.I.S. (Unidad Popular de Interés Social) Corazón de Jesús

Villa Hermosa

U.P.I.S. Vista Alegre

La Unión Alto

Los Eucaliptos

Los Álamos Parcela 1

A.H. San Cristóbal

La Pradera

Santa Rosa

El Balcón

La Florida

El Pedregal

Los Sauces de La Molina

A.H. Virgen de Chapi

Sol Radiante

Rinconada Alta

Los Ficus

A.H. Nueva Esperanza

Nuevo Progreso

Pachacámac (8:00 a.m. a 8:00 p.m.)

Sectores 429, 430, 431, 442, 443, 444, 445, 446 Manchay

Asoc. Las Dunas de la Molina

El Oasis de la Molina

A.H. Paul Poblet Lind

A.H. Sol Radiante de Cieneguilla

Las Lomas

Las Palmeras de Frontera Virgen del Carmen

A.H. Nueva Gales

El Paraíso de La Molina

El Prado de Cieneguilla

Virgen del Carmen

Sector Los Jardines

Sector Central

H-1 Bello Horizonte

La Mesetalos Ángeles

Las Mercedes

Las Lomas

U.P.I.S. (Unidad Popular de Interés Social) Corazón de Jesús

Villa Hermosa

U.P.I.S. Vista Alegre

La Unión Alto

Los Eucaliptos

Los Álamos Parcela 1

A.H. San Cristóbal

La Pradera

Santa Rosa

El Balcón

La Florida

El Pedregal

Los Sauces de La Molina

A.H. Virgen de Chapi

Sol Radiante

Rinconada Alta

Los Ficus

A.H. Nueva Esperanza

Nuevo Progreso

Sector 447 Manchay

Las Casuarinas de Conallac (24 de Junio)

C.P. Balcón del Cielo

Lurigancho (8:00 a.m. a 8:00 p.m.)

Urb. El Mirasol de Huampaní 5ta etapa Calle14 hasta la calle 28

MARTES 17 DE NOVIEMBRE

San Juan de Lurigancho (9:00 a.m. a 11:55 p.m.)

A.H. Integ. Manos Unidos Sector Sol de Oro

Santiago de Surco (12:00 p.m. a 11:30 p.m.)

Urb. Las Magnolias

Chorrillos (12:00 p.m. a 10:00 p.m.)

Cercado

Urb. Huacrachuco

Urb. San Juan

Urb. Chorrillos

Chorrillos (12:00 p.m. a 11:00 p.m.)

Urb. San Juan

Cuadrante: Av. Alejandro Iglesias, Av. Defensores del Morro, Av. Malecón Miguel Grau, Calle Tenderini, Bajada de agua dulce

Santiago de Surco (12:00 p.m. a 11:00 p.m.)

Urb. La Castellana

Urb. El Doral

Urb Los Gladiolos

Urb. Los Jazmines

Urb. Las Lilas

Urb. Las Magnolias

Urb. Las Violetas

Urb. Fundo Venegas

Urb. Prolong. Benavides

Asoc. Fundo Venegas

Asoc. Fundo Talana

A.H. Manuel Medina Paredes

Ate (12:00 p.m. a 11:50 p.m.)

A.H. Huaycán zona Z

UCV 232, 232B, 234, 235

Afecta al CR-284 ALA R-1 ALA

Puente Piedra (12:00 p.m. a 8:00 p.m.)