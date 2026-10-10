Pluz Energía anunció un nuevo listado de cortes programados de luz que afectarán a miles de ciudadanos. A continuación, compartimos toda la información que debes conocer para tomar las medidas necesarias. Este cese temporal del servicio se debe a trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico. Se pide a la población que tenga en cuenta el corte de la luz eléctrica en los siguientes horarios, según el distrito de residencia.
- JR. OLLANTAYTAMBO CDRAS. 7, 8, 9, JR. AYAR CACHI CDRA. 1, JR. BAÑOS DEL INCA CDRAS. 3, 4, JR. AYAR UCHU CDRA. 1, JR. MANCO SEGUNDO CDRAS. 1, 2, CALLE LAS CHULPAS CDRA. 1.
- A.H. LOS JARDINES DEL MIRADOR MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, A.H. 12 DE DICIEMBRE MZS. A, B, C, D, E, F, H, I, A.H. JOSÉ OLAYA BALANDRA MZS. B1, C2, E2, J, K, K1, L1, V1, W1, X1, A.H. LAS BRISAS PARCELA C PACHACUTEC MZS. A, C, D, E, F, A.H. ECOLÓGICO PILOTO SANTA ROSA MZS. I, J, K, L.
- AV. ANTONIO JOSÉ DE SUCRE CDRAS. 3, 4, 5, AV. GRAL. CLEMENT CDRAS. 8, 9, AV. JOSÉ LEGUÍA Y MELÉNDEZ CDRA. 8.
- AV. PROCERES 649 MZ. N-1 LT.7 URB.CAMPOY I ETAP