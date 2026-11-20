Pluz Energía anunció un nuevo listado de cortes programados de luz que afectarán a miles de ciudadanos. A continuación, compartimos toda la información que debes conocer para tomar las medidas necesarias. Este cese temporal del servicio se debe a trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico. Se pide a la población que tenga en cuenta el corte de la luz eléctrica en los siguientes horarios, según el distrito de residencia.
Corte de luz en Lima
Viernes 20 de noviembre
San Martín de Porres/ Los Olivos (9:00 a.m. a 6:00 p.m.)
- JR. ACOBAMBA CDRA. 14, JR. AQUIA CDRAS. 48, 49, AV. EL NARANJAL CDRA. 14, AV. HUANDOY CDRA. 49, AV. HUAYLAS CDRA. 48, AV. LOS JAZMINES CDRA. 2, AV. LOS PRÓCERES CDRA. 49, CALLE BUIN CDRA. 48, CALLE LLUMPA CDRA. 14, CALLE RAQUIA CDRA. 48, JR. HUACLLAN CDRA. 48, JR. HUALS CDRA. 48, JR. HUANDOY CDRA. 49, JR. QUINUABAMBA CDRA. 48, A.H. LOS JAZMINES DE NARANJAL MZS. A, A1, A2, B, B2, C, C1, D, E, E1, F2, F2 PRIMA, G2, H2, I2, J2, M2, N2, Ñ2, CALLE YUNGAY CDRA. 48, CENTRO COMERCIAL HUANDOY, ASOC. PRO. VIV. MONTE AZUL MZ. I, URB. VIRGEN DEL ROSARIO MZ. K1.
Pueblo Libre (9:00 a.m. a 5:00 p.m.)
- CALLE JUAN ACEVEDO CDRAS. 4, 5, 6, 8, CALLE SANTA ISABEL CDRAS. 5, 6, CALLE DANIEL HERNANDEZ CDRAS. 10, 11, 12, JR. CARLOS VIDAL CDRAS. 2, 3, PARQUE COLMENARES CDRA. 1, PARQUE STA. ISABEL CDRA. 1, PARQUE LEYTE DE RIBERO CDRA. 1, JR. SALAMANCA CDRA. 1, JR. STA. ISABEL CDRA. 6.
Ventanilla (2:00 p.m. a 4:00 p.m.)
- A.H. OASIS SCT. III PACHACUTEC MZS. C, D, E, F, H, I, J, K, L, O, P, Q, R, S, T, A.H. SAN PABLO PACHACUTEC MZS. E, F, H, I, J, A.H. SECTOR CERRO CACHITO MZS. O, S, T, A.H. MINI PARQUE INDUSTRIAL CERRO CACHITO MZS. A, C, E, T.
Ventanilla (9:00 a.m. a 7:00 p.m.)
- C.R. PLAYA LOS DELFINES KMS. 2, 3.5, 3.8, AV. LA PLAYA MZS. S/N, A, URB. LOS DELFINES MZ. 4, CARRET ASFALTADA AL BALNEARIO MZS. 2, L, URB. UPIS PROY. ESP. CIUDAD DE PACHACUTEC MZS. B, C, K1, A.H. DEFENSORES DE LA PATRIA MZ. E5, ASOC. AGROPECUARIOS Y PROD Y POSES. MZ. B, P.J. SANTA MARÍA ELIZABETH MZ. A, ASOC. CERRITO DE LA LIBERTAD MZ. A, JUNTA VECINAL FUNDO SANTA ELIZABETH VILLA TAMPUTOCO MZ. B.
Carabayllo (9:00 a.m. a 5:00 p.m.)
- URB. SOL DE CARABAYLLO V ETP. MZS. A, C, E, F, G, H, ASOC. DE VIV. LOS SUYOS EL REPOSO DE CARABAYLLO MZS. E, I, URB. LAS PRADERAS DE CARABAYLO MZS. C, K, ASOC. DE VIV. LOS SUYOS MZ. I.
San Miguel (8:30 a.m. a 6:30 p.m.)
- AV. BRÍGIDA SILVA DE OCHOA CDRA. 1, AV. LA LIBERTAD CDRAS. 7, 8, 9, 10, 11, CALLE CRNEL. INCLÁN CDRA. 2, CALLE NICOLÁS DE PIÉROLA CDRA. 3, CALLE NUEVA CDRA. 1, 2, CALLE RICARDO PALMA CDRAS. 1, 2, CALLE COMANDANTE ESPINAR CDRA. 3, JR. LIBERTAD CDRAS. 9, 10, A.P.V. POLICÍA MUNICIPAL SAN MIGUEL MZS. A, B, C, D, PARQUE ESPINAR PJ. 3 CDRA. 2, PSJE. 1 CDRA. 1, PSJE. 2 CDRA. 1.
Carabayllo (8:00 a.m. a 5:00 p.m.)
- ASOC. BIOHUERTO TORRE BLANCA MZS. B, C, D, E, ASOC. VIV. SAN PEDRO TORRE BLANCA MZS. A, B, C, ASOC. AGROP. TORREBLANCA MZS. A, B, C, D, E, ASOC. VILLA HUERTO DE CARABAYLLO MZ. Ñ, ASOC. DE POS. PARCELA AGRO INDUSTRIALES ANEXO COMUNAL 11 TORRE BLANCA MZ. C., ANEXO 11 TORRE BLANCA MZS. A, B, C, LL, ASOC. PRO. VIV. AGROPECUARIA MZ. B.
Sábado 21 de noviembre
Lima Cercado (0:00 a.m. a 4:00 a.m.)
- AV. A. WIESE CDRA. 3, JR. CALLAO CDRA. 1, PSJE. OLAYA CDRA. 1, JR. HUALLAGA CDRAS. 1, 2, PSJE. OLAYA C/ JR. HUALLAGA, JR. UCAYALI CDRAS. 1, 2, JR. DE LA UNIÓN CDRA. 4, JR. CARABAYA CDRAS. 2, 3.
Carabayllo (8:30 a.m. a 6:30 p.m.)
- URB. EL DORAL DE TORREBLANCA MZS. 22, 23, 24, URB. TORREBLANCA III ETP. MZS. 12, 15, 19, 20, 22, 23, 24.
Carabayllo (8:30 a.m. a 6:30 p.m.)
- ASOC. DE PROP. MALLORCA DE CARABAYLLO MZS. A, B, C, D, E, F, ASOC. VIV. VIRGEN DEL PILAR DE CARBAYLLO MZS. A, B, C, D, E, F, G, ASOC. PROP. VILLA SOL DE CARABAYLLO MZS. A, B, PRO. VIV. VALLE SARON MZS A, B, C, D, E, ASOC. DEL. PROG. VIV LAS ALMENDRAS MZS. A, B, C, ASOC. VIV. RES. LOS LAURELES MZ. AP.
Pueblo Libre (8:00 a.m. a 4:00 p.m.)
- CALLE ALCALA CDRA. 1, JR. ARAGON CDRAS. 1, 2, 3, AV. MARIANO H. CORNEJO CDRAS. 16, 17, AV. BOLIVAR CDRAS. 14, 15, 16, CALLE BACAFLOR CDRA. 1, PSJE. BACAFLOR CDRA. S/N, PARQUE EL CARMEN CDRA. 15, AV. JOSÉ LEGUÍA Y MELÉNDEZ CDRAS. 15, 17, PARQUE SAN CARLOS CDRA. 2, CALLE IDELFONSO COLOMA CDRA. 1, JR. RÍO TAMBO CDRAS. 1, 2, 3, 4, CALLE EL SALINAR CDRA. 1, JR. SANTANDER CDRA. 2, JR. TOLEDO CDRA. 2, CALLE VALENCIA CDRAS. 2, 3, JR. PARACAS CDRA. 1, JR. NAVARRA CDRAS. 1, 2, CALLE NEPEÑA CDRA. 1, CALLE LA CORUÑA CDRA. 2, JR. PATIVILCA CDRA. 1, JR. CARTAGENA CDRAS. 1, 2, 5, 6, CALLE HUALLU ANCO (EX CHIMÚ) CDRA. 1, JR. VALLE RIESTRA CDRA. 1, JR. CUEVA CDRA. 2, JR. CADIZ CDRAS. 3, 4, JR. BELISARIO BARRIGA (EX HUARI) CDRA. 1, CALLE GALICIA CDRAS. 2, 3, JR. CRNEL. JUAN VALER SANDOVAL CDRAS. 1, 2, 3, AV. GRAL CLEMENT CDRAS. 15, 16, 17, JR. GRAL. JOSÉ RAMÓN PIZARRO CDRAS. 1, 7.
Callao (8:30 a.m. a 6:00 p.m.)
- CALLE PUNTA PESCADOR CDRA. 1, URB. LOTIZACIÓN INDUSTRIAL SANTO DOMINGO BOCANEGRA MZS. A, B. CALLE BAHÍA LOS FERROLES CDRA. 3.
Callao (8:30 a.m. a 6:00 p.m.)
- AV. LOS FERROLES
Los Olivos (8:30 a.m. a 5:00 p.m.)
- A.H. EL AYLLU CDRAS. C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, A.H. CORAZÓN DE JESÚS AÑO NUEVO ZONA A MZS. A, B, C, A.H. MANO DE DIOS MZS. A, B, C, AGRUP. FAM. JORDANIA ZONA A AÑO NUEVO MZS. A, A PRIMA, B, C, D, E, F, G, A.H. NUEVA JUVENTUD MZS. A, B, C, D, E, A.H. SEÑOR DE LUREN MZS. A, B, C, A.H. JESÚS ES EL CAMINO ZONAL 4 MZS. A, B, A.H. 30 DE AGOSTO DE AÑO NUEVO MZS. A, B, C, D, A.H. AÑO NUEVO SCT. LAS LOMAS MZS. A, B, C, H, J, A.H. AÑO NUEVO ZONA A SCT. LA CUMBRE MZS. A, B, C, D, E, F, G, I, A.H. AÑO NUEVO SCT 29 MZS. A7, B7, C7, D7, E7, AGRUP. FAM. AH. 6 DE MARZO MZS. A, B, C, D, E, A.H. AÑO NUEVO ZONA A MZS. A, B.
Barranco (8:30 a.m. a 6:00 p.m.)
- AV. FERROCARRIL CUADRA 1 Y 2, CALLE ANDRES DE LOS REYES CUADRA 2, 3 Y 4, PASAJE FERROCARRIL, CALLE LOS LAURELES, URB. EL OLIVAR MZ E Y D; UBICADOS EN EL DISTRITO DE BARRANCA.
Domingo 22 de noviembre
Independencia (8:00 a.m. a 6:00 p.m.)
- AV. EL PACÍFICO CDRAS. 3, 4, 5, AV. INDUSTRIAL CDRAS. 34.
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