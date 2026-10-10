Kazuhisa Toba, un fan de BTS que viajó desde Japón a Lima para asistir a uno de los conciertos del grupo surcoreano, llevó dos ejemplares de su propio libro y los regaló a los asistentes que se sentaron a ambos lados de su asiento. La experiencia fue compartida por el usuario en su cuenta de X, donde contó cómo reaccionaron las personas que recibieron los obsequios.

Toba asistió al segundo concierto de BTS en Lima, realizado el 9 de octubre en el Estadio Nacional. Para la ocasión, llevó desde Japón dos copias de su libro como freebies, nombre que reciben los regalos que los seguidores comparten con otros fanáticos durante este tipo de eventos.

“ Para el songmunul (= freebies), llevé solo dos ejemplares de mi propio libro desde Japón a Perú. Se los di a las dos personas a ambos lados de mi asiento , pero eran personas muy amables y se alegraron mucho, lo que me hizo feliz”, escribió en X.

ソンムル(＝フリービーズ)用に日本から2冊だけペルーに持ち込んだ自分の本。座席両側の２人に渡したけど、とてもやさしい人たちで、とても喜んでくれて嬉しかった。隣からバンタン愛が全力で伝わってきて感激した。ちなみに、座席の隣が得体の知れない単独の男性って、隣になった女性からしたらちょっと怖いし残念かもしれず、だからこちらから挨拶をすることで安心して楽しんでほしいという気持ちがある。これはやさしさとかではなくて、自分が萎縮せずにそこにいるための技法。 — 鳥羽和久 KAZUHISA TOBA (@tobatoppers) October 10, 2026

El fan también contó que la reacción de los asistentes lo conmovió, pues sintió el entusiasmo de los seguidores del grupo incluso entre las personas que tenía a su lado.

“Sentí que el amor por BTS me llegaba a pleno desde el asiento de al lado, y me conmovió” , añadió.

En su publicación, Toba también explicó por qué acostumbra saludar primero a quienes se sientan cerca de él durante los conciertos. Según señaló, busca evitar que una persona pueda sentirse incómoda al compartir espacio con un desconocido.

“Por cierto, que el asiento de al lado sea un hombre solitario y desconocido podría ser un poco aterrador y decepcionante para la mujer que termina sentada ahí, así que, al saludar primero desde mi lado, quería que se sintiera tranquila y pudiera disfrutar ”, escribió.

Finalmente, aclaró que no considera este comportamiento un gesto de amabilidad, sino una forma de evitar sentirse cohibido y poder disfrutar del espectáculo con tranquilidad.