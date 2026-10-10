Kazuhisa Toba llegó desde Japón y sorprendió a otros fans con un regalo especial. (Foto: X / @tobatoppers)
Kazuhisa Toba llegó desde Japón y sorprendió a otros fans con un regalo especial. (Foto: X / @tobatoppers)
Por Redacción EC

Kazuhisa Toba, un fan de BTS que viajó desde Japón a Lima para asistir a uno de los conciertos del grupo surcoreano, llevó dos ejemplares de su propio libro y los regaló a los asistentes que se sentaron a ambos lados de su asiento. La experiencia fue compartida por el usuario en su cuenta de X, donde contó cómo reaccionaron las personas que recibieron los obsequios.

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