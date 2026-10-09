Antes del primer concierto de BTS en Lima, que se realizó el 7 de octubre, decenas de fans se encontraron en los exteriores del Estadio San Marcos para intercambiar sus ‘freebies’. ( Foto: Kiara Pérez - capturados con el OPPO Find X9 Pro / EC)
Antes del primer concierto de BTS en Lima, que se realizó el 7 de octubre, decenas de fans se encontraron en los exteriores del Estadio San Marcos para intercambiar sus ‘freebies’. ( Foto: Kiara Pérez - capturados con el OPPO Find X9 Pro / EC)
Por Redacción EC

La llegada de BTS al Perú ha desatado una verdadera celebración entre sus seguidores. Más allá de los conciertos programados para el 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos, miles de integrantes del ARMY participan en una tradición que ha ganado popularidad dentro del K-pop: el intercambio de los llamados ‘freebies’.

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