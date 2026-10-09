La llegada de BTS al Perú ha desatado una verdadera celebración entre sus seguidores. Más allá de los conciertos programados para el 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos, miles de integrantes del ARMY participan en una tradición que ha ganado popularidad dentro del K-pop: el intercambio de los llamados ‘freebies’.

Estos pequeños obsequios son preparados por los propios fanáticos para regalarlos durante conciertos, reuniones y actividades relacionadas con sus artistas favoritos, en este caso, BTS.

Entre los artículos más comunes destacan pulseras, llaveros, stickers, fotografías, separadores de libros y tarjetas coleccionables conocidas como photocards.

Se logró, estuve toda la madrugada realizandolos ☝️😭 Nos vemos mañana, 9 de octubre, en el estadio San Marcos, armyguetas 💜🇵🇪 #freebies https://t.co/nmUYzfU3A6 — NILDE VERÁ A BTS 🇵🇪💜🐿 (@mnijope) October 8, 2026

A diferencia de los productos oficiales, los ‘freebies’ suelen ser elaborados artesanalmente y no tienen fines comerciales. Su principal objetivo es compartir la emoción por BTS y generar vínculos entre personas que, aunque no se conozcan, comparten una misma pasión por la agrupación surcoreana.

¿Por qué los ‘freebies’ son importantes para el ARMY?

Esta costumbre tiene antecedentes en antiguas comunidades de fanáticos, como las vinculadas a la ciencia ficción durante los años sesenta. Sin embargo, encontró especial popularidad dentro del K-pop gracias al coleccionismo de fotografías y artículos personalizados de los artistas.

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Para el ARMY, estos regalos representan mucho más que un recuerdo. Cada diseño refleja dedicación, creatividad y cariño hacia RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook. Además, permiten iniciar conversaciones, hacer amistades y fortalecer el sentido de comunidad.

Antes del primer concierto de BTS en Lima, que se realizó el 7 de octubre, decenas de fans se encontraron en los exteriores del Estadio San Marcos para intercambiar sus ‘freebies’. ( Foto: EC) / Alejandra Garboza

En Lima, los seguidores también han preparado creaciones inspiradas en BTS, algunas vinculadas con elementos de la cultura peruana. Aunque muchos intercambian sus artículos, otros prefieren entregarlos gratuitamente, sin esperar recibir algo a cambio.

Muchos de estos detalles los intercambian antes de ingresar al Estadio San Marcos, donde la agrupación ofrecerá presentaciones los días 9 y 10 de octubre.