Un numeroso grupo de personas se viene concentrando en la Plaza Mayor de Lima durante la tarde de este jueves 8 de octubre, principalmente frente a Palacio de Gobierno, cuyo acceso permanece cerrado con rejas y protegido por un contingente policial.

En tanto, más personas continúan llegando, según reportes en redes sociales, motivadas por las especulaciones de un supuesto encuentro entre BTS y la presidenta Keiko Fujimori, mientras que vendedores ambulantes también se han instalado en la zona para ofrecer afiches del grupo, ropa temática, alquiler de bancas y comida.

Las fanáticas del grupo se aglomeraron en las afueras de Palacio de Gobierno, ante el rumor de una reunión entre BTS y Keiko Fujimori | Foto: Violeta Ayasta / EC

Aunque no existe confirmación oficial de la Presidencia ni de HYBE, agencia del grupo, los fans mantienen la expectativa de ver a sus ídolos esta tarde, como ocurrió en México el pasado 6 de mayo, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum recibió al grupo en el Palacio Nacional.

En aquella ocasión, los siete integrantes de BTS se asomaron al balcón junto a la mandataria mexicana para saludar a cerca de 50.000 fanáticos que se habían congregado en el Zócalo, antes de sus tres conciertos en el Estadio GNP Seguros.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum (3-d), reacciona junto a los integrantes del grupo surcoreano de K-pop BTS este miércoles, durante una visita al Palacio Nacional de Ciudad de México (México). EFE/ Sáshenka Gutiérrez / Sáshenka Gutiérrez

El rumoreado encuentro en Lima ocurre tras semanas de especulaciones alimentadas por el primer ministro, Luis Galarreta, y la propia mandataria. “Se está guardando bajo llave, pero lo ideal sería una visita como la de México”, declaró el premier sobre la posible reunión.

Lo que Jimin pide, se cumple.

BTS en Lima: así se vive el furor por su llegada

Tras iniciar su gira latinoamericana en Colombia, el grupo llegó al Perú este lunes previo a su concierto de este miércoles 7 de octubre en el estadio San Marcos.

BTS continuará con su agenda de conciertos en Lima este viernes 9 y sábado 10 de octubre, fechas con las que culminará su paso por el país, para luego viajar a Chile. En tanto, la organización habilitó un último lote de entradas para estas dos presentaciones.

BTS durante su primer concierto en Lima | (Foto: Hybe Latinoamérica)

Por su parte, el club de fans de la banda, conocido como ARMY, ha organizado diversas actividades para homenajear a los artistas. Entre ellas destaca un espectáculo de luces con drones en la Costa Verde, programado para este jueves a las 8:00 p. m., con el que buscan adelantar las celebraciones por el cumpleaños de Jimin, integrante del grupo.

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