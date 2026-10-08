Las personas se han reunido en el frontis de Palacio de Gobierno, a un día del concierto de BTS en Lima | Foto: Violeta Ayasta / EC
Las personas se han reunido en el frontis de Palacio de Gobierno, a un día del concierto de BTS en Lima | Foto: Violeta Ayasta / EC
Por Redacción EC

Un numeroso grupo de personas se viene concentrando en la Plaza Mayor de Lima durante la tarde de este jueves 8 de octubre, principalmente frente a Palacio de Gobierno, cuyo acceso permanece cerrado con rejas y protegido por un contingente policial.

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