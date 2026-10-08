Jin de BTS sorprendió a miles de seguidores que se reunieron en el Estadio San Marcos, al expresar en español su admiración por el ceviche. (Foto: Kiara Pérez / capturados con el OPPO Find X9 Pro)
Jin de BTS sorprendió a miles de seguidores que se reunieron en el Estadio San Marcos, al expresar en español su admiración por el ceviche. (Foto: Kiara Pérez / capturados con el OPPO Find X9 Pro)
Por Redacción EC

La gastronomía peruana vuelve a ser noticia en todo el mundo, pero esta vez gracias a BTS. Durante su primer concierto en Perú, Jin, integrante de Bangtan, sorprendió a miles de seguidores que se reunieron en el Estadio San Marcos, al expresar en español su admiración por uno de los platos más representativos del país: el ceviche.

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