La gastronomía peruana vuelve a ser noticia en todo el mundo, pero esta vez gracias a BTS. Durante su primer concierto en Perú, Jin, integrante de Bangtan, sorprendió a miles de seguidores que se reunieron en el Estadio San Marcos, al expresar en español su admiración por uno de los platos más representativos del país: el ceviche.

Durante una pausa del espectáculo, el cantante tomó el micrófono para dirigirse al ARMY de Perú y demostrar sus conocimientos del idioma, haciendo énfasis en su gusto por la gastronomía peruana.

“Perú es el mejor. El ceviche es delicioso”, dijo inicialmente el artista surcoreano, demostrando su admiración por el plato bandera del país. Luego, agregó algunas frases que fueron recibidas con gritos de euforia: “BTS son guapos”, “Jin es churro”, “Los ARMY son hermosos”, “Eso es todo, gracias por escucharme”.

BTS despertó la euforia de miles de fans que asistieron a su primer concierto en Perú, que se llevó a cabo el 7 de octubre en el Estadio San Marcos. (Foto: Kiara Pérez / capturados con el OPPO Find X9 Pro)

BTS probó comida peruana

El comentario de Jin llegó después de que BTS tuviera un acercamiento con la gastronomía nacional. Un día antes del concierto, el martes 6 de octubre, V, también conocido como Kim Taehyung, compartió en sus historias de Instagram imágenes de diversos platos peruanos que llamaron la atención de sus seguidores.

Entre las preparaciones que aparecieron en las publicaciones destacaron el ceviche, la causa, el arroz con mariscos y el pulpo a la parrilla. También se observaron postres tradicionales como el suspiro a la limeña y la crema volteada, además de torta de chocolate y frutas.

V de BTS compartió en sus historias de Instagram imágenes de diversos platos peruanos. | Foto: Captura de Instagram (@thv) / Captura de Weverse (BTS) / Composición EC

La experiencia gastronómica también fue comentada por V en Weverse, plataforma donde interactúa con sus fanáticos. “Comí ceviche y el camote estaba buenísimo”, escribió el artista, destacando especialmente el acompañamiento dulce que suele servirse junto al tradicional plato peruano.

Asimismo, durante el concierto, V volvió a mencionar su experiencia culinaria y destacó el entusiasmo del público peruano. “Hoy llegué a Perú y comí ceviche”, expresó antes de elogiar a sus seguidores: “Las ARMY de Perú tienen una energía increíble”, agregó.

Tras su primera presentación, BTS continuará su paso por Lima con dos conciertos programados para el viernes 9 y sábado 10 de octubre en el Estadio San Marcos. Mientras tanto, sus comentarios sobre la comida peruana se suman a los momentos más comentados de su esperada visita al país.