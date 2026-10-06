V de BTS volvió a llamar la atención de ARMY con una particular publicación en Instagram, justo cuando el septeto ya se encuentra en Perú para sus tres esperados conciertos en el Estadio San Marcos. (Foto: AFP)
V de BTS volvió a llamar la atención de ARMY con una particular publicación en Instagram, justo cuando el septeto ya se encuentra en Perú para sus tres esperados conciertos en el Estadio San Marcos. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

A pocas horas del primer concierto de BTS en Lima, Kim Taehyung, conocido artísticamente como V, volvió a mostrar su cercanía con la cultura peruana de una forma peculiar. Esta vez, el artista escribió una frase coloquial que se suele usar en el país.

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