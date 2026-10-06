A pocas horas del primer concierto de BTS en Lima, Kim Taehyung, conocido artísticamente como V, volvió a mostrar su cercanía con la cultura peruana de una forma peculiar. Esta vez, el artista escribió una frase coloquial que se suele usar en el país.

A través de su cuenta oficial de Instagram, V compartió un carrusel de fotos de la gira que viene realizando junto a BTS. Sin embargo, lo que rápidamente captó la atención de ARMY fue el mensaje que acompañó las imágenes. “¿Qué fue?, causa!”, escribió el artista.

Estas palabras, escritas precisamente para que las entienda el público peruano en la previa de sus conciertos en el Estadio San Marcos, han generado una ola de reacciones de parte de sus fans debido a la importancia que V le ha dado a aprender -o intentar al menos- algunas cosas de los países que visita.

V de BTS volvió a llamar la atención de ARMY con una particular publicación en Instagram, justo cuando el septeto ya se encuentra en Perú para sus tres esperados conciertos en el Estadio San Marcos. (Foto: Instagram / @thv)

Cabe resaltar que el mensaje de V ocurre en un momento significativo para ARMY, pues BTS ya se encuentra en Lima. La agrupación arribó al Perú el pasado lunes 5 de octubre procedente de Bogotá, Colombia, donde había ofrecido dos presentaciones como parte de su gira mundial “Arirang”.

V y su cercanía por el país

Esta no sería la primera vez que V interactúa con ARMY del Perú. Antes de la llegada BTS a Lima, el artista había despertado la ilusión de sus seguidores al conversar por Weverse sobre algunos aspectos de la cultura peruana y mostrar interés por conocer Machu Picchu.

La expectativa por ver a BTS en Lima crece cada día que se acerca la fecha de los conciertos programados los días 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos. Las presentaciones forman parte de la gira “Arirang” y representan el esperado encuentro del septeto con sus seguidores peruanos.

V de BTS volvió a llamar la atención de ARMY con una particular publicación en Instagram, justo cuando el septeto ya se encuentra en Perú para sus tres esperados conciertos en el Estadio San Marcos. (Foto: Instagram / @thv)

Mientras V continúa sorprendiendo a ARMY con sus publicaciones, Lima ya vive la fiebre por BTS. Los trabajos de preparación del escenario avanzan en el Estadio San Marcos y los seguidores realizan diversas actividades para recibir al grupo.