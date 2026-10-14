El trabajo abarcó el ingreso y posterior retorno del equipamiento de la gira, así como los vuelos que trasladaron a los integrantes de BTS, sus bailarines y parte de su equipo. Foto: Kiara Pérez / capturados con el OPPO Find X9 Pro.
El trabajo abarcó el ingreso y posterior retorno del equipamiento de la gira, así como los vuelos que trasladaron a los integrantes de BTS, sus bailarines y parte de su equipo. Foto: Kiara Pérez / capturados con el OPPO Find X9 Pro.
Por Redacción EC

Mientras se llevaban a cabo los conciertos de BTS en el Estadios San Marcos, en el aeropuerto Jorge Chávez se desarrollaba un despliegue de 15 operaciones aéreas, cerca de 1,000 toneladas de carga movilizadas y aeronaves de gran capacidad para trasladar una producción internacional de esta escala, informó Talma.

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