Mientras se llevaban a cabo los conciertos de BTS en el Estadios San Marcos, en el aeropuerto Jorge Chávez se desarrollaba un despliegue de 15 operaciones aéreas, cerca de 1,000 toneladas de carga movilizadas y aeronaves de gran capacidad para trasladar una producción internacional de esta escala, informó Talma.

La empresa de servicios aeroportuarios en Perú y Latinoamérica, perteneciente al Grupo Sandoval, estuvo a cargo de la operación, que comprendió servicios de carga, atención en tierra, mantenimiento de aeronaves y aviación ejecutiva - FBO.

El trabajo abarcó el ingreso y posterior retorno del equipamiento de la gira, así como los vuelos que trasladaron a los integrantes de BTS, sus bailarines y parte de su equipo. Por su magnitud, se convirtió en la mayor operación de carga vinculada a una producción musical atendida por la compañía en el país.

El servicio de carga contempló 11 vuelos operados por Atlas Air en aeronaves Boeing 747: cinco corresponden al ingreso de la producción y seis a su posterior salida del país. La gestión logística integral de la carga, incluidos los procesos de admisión temporal y reexportación, estuvo a cargo de Rock-It Cargo – Waiver Logistics Perú S.A.C.

Durante estas etapas se movilizaron cerca de 500 toneladas de carga en la importación y más de 500 toneladas en la exportación, alcanzando un movimiento acumulado de cerca de 1,000 toneladas de carga aérea.

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La operación también incorporó 4 vuelos atendidos bajo servicios FBO en aeronaves Boeing 777, dos de llegada y dos de salida, para el traslado de los integrantes de BTS, sus bailarines y parte del equipo de la gira. En estos vuelos, los servicios FBO comprendieron la atención de las aeronaves y pasajeros, así como el manejo de equipajes y del equipamiento y carga asociados a cada vuelo chárter.

Detrás de estas cifras hubo una coordinación transversal. La carga fue recepcionada y gestionada durante su permanencia en el país, desde su ingreso y proceso de almacén hasta su preparación y despacho para los vuelos de retorno, una vez culminado el montaje y desarrollo del espectáculo.

En paralelo, los equipos de rampa y FBO atendieron los movimientos de las aeronaves, pasajeros, equipajes y carga asociada a la gira, mientras que mantenimiento aeronáutico (OMA) estuvo disponible para brindar soporte a los vuelos cargueros y chárter. El Centro de Control Operacional (CCO) articuló estas actividades y realizó el seguimiento de cada etapa, de acuerdo con los tiempos establecidos para cada vuelo.

“Atender una producción de esta magnitud representa un hito para Talma, no solo por el volumen de carga movilizado, sino por la confianza depositada en nuestros equipos para responder a los requerimientos de la gira. La coordinación entre nuestros servicios de carga, atención en tierra, mantenimiento de aeronaves y FBO nos permitió acompañar el despliegue desde la llegada de la producción hasta su salida del país, cumpliendo los tiempos establecidos para cada vuelo”, señaló Edgardo Carbonel, Gerente General de Talma Perú.