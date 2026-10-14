El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), mediante la Resolución Ministerial N°465-2026-EF/10, publicada en el diario El Peruano, designó presidenta del directorio del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe) a Brigitt Bruna Bencich Aguilar.

La elección se da tras la renuncia de Fredy Jordán Medina y es en representación del sector Economía y Finanzas.

Asimismo, vía Resolución Ministerial N°466-2026-EF/10, se designó a Julio Vidal Montoya Gonzales como el otro representante del MEF ante el directorio del holding estatal.

Además, mediante la Resolución Suprema N°041-2026-EF, se designó a Lorena Guadalupe Masías Quiroga como directora ejecutiva del Fonafe, luego de la renuncia de Pedro Manuel Tapia Alvarado.

Cabe señalar que 35 empresas del Estado se encuentran en el ámbito del Fonafe, de las cuales hay once de distribución eléctrica, cinco compañías generadoras, cuatro empresas financieras, seis compañías de infraestructura no eléctrica, una empresa de hidrocarburos y ocho empresas de actividades diversas.