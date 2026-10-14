La medida se vía Resolución Ministerial N°465-2026-EF/10 publicada en el diario El Peruano. Foto: EC.
La medida se vía Resolución Ministerial N°465-2026-EF/10 publicada en el diario El Peruano. Foto: EC.
Por Redacción EC

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), mediante la Resolución Ministerial N°465-2026-EF/10, publicada en el diario El Peruano, designó presidenta del directorio del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe) a Brigitt Bruna Bencich Aguilar.

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