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Resumen

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Petro-Perú alista un nuevo cambio de su estructura básica.
Petro-Perú alista un nuevo cambio de su estructura básica.
Por Juan Saldarriaga

El directorio y la gerencia de Petro-Perú estarían jugando sus últimos minutos. Y es que la empresa habría incurrido en el descontento del Gobierno por aprobar una sorpresiva reorganización de su estructura básica, que trae aparejada la creación de nuevas gerencias, aumento de sueldos y blindaje de puestos estratégicos.

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