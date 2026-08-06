El directorio y la gerencia de Petro-Perú estarían jugando sus últimos minutos. Y es que la empresa habría incurrido en el descontento del Gobierno por aprobar una sorpresiva reorganización de su estructura básica, que trae aparejada la creación de nuevas gerencias, aumento de sueldos y blindaje de puestos estratégicos.

Esto, aprovechando la entendible demora en la instalación de la Junta General de Accionistas (JGA) por el cambio de Gobierno.

De acuerdo a las fuentes consultadas por este Diario, la movida perpetrada por Petro-Perú estaría motivando que el Ejecutivo tome cartas en el asunto, adelantando el cambio del presidente del Directorio para hoy o mañana.

El descontento, apuntan, es grande por cuanto el equipo de transferencia del Gobierno había solicitado (desde el 7 de julio) a todos los ministerios, organismos públicos y entidades estatales que se abstengan de realizar nuevas designaciones, contrataciones y modificaciones organizacionales que “no resulten estrictamente esenciales para garantizar la continuidad de los servicios públicos”.

Pese a ello, Petro-Perú aprobó ayer en sesión de Directorio la creación de dos nuevas gerencias: la gerencia de Auditoría Interna y la gerencia de Riesgos, además de una nueva oficina, denominada Oficialía de Prevención de Lavado de Activos (LAFT).

Esto, junto con la reorganización de su gerencia Logística y su gerencia Legal y de Asuntos Regulatorios, con aumentos remunerativos inmediatos para sus cabezas, según consta en documentos oficiales consultados por esta redacción.

Trascendió que estos cambios habrían ocurrido a espaldas de ProInversión, entidad que venía alistando su propio Plan de Gobernanza Corporativa para la petrolera estatal, con una nueva estructura organizacional “dinámica, eficiente y flexible, acorde con los nuevos tiempos”, según dio a conocer, días atrás, el director del proyecto de Reorganización Patrimonial y Operativa de Petro-Perú, Ángel Delgado.

Oficio del Equipo de Transferencia del nuevo Gobierno solicitando a las entidades estatales que se abstengan de realizar cambios y nombramientos.

Cabe señalar que las innovaciones aprobadas por la actual gestión de la petrolera apuntan a desmantelar la estructura organizacional implementada en febrero pasado por la exgerente general Rita López, fusionando gerencias de niveles inferiores y añadiendo gerencias en niveles superiores.

Lo curioso es el ‘timing‘ para esta movida: En vísperas del presumible cambio de directores y gerentes que el Gobierno viene preparando.

¿BLINDAJE A FUNCIONARIOS?

El informe técnico que la Alta Dirección de la empresa elaboró para justificar estos cambios (GCAD-1819-2026) sostiene que estos se enmarcan “en el proceso de reorganización previsto en el DU N° 010-2025”, por lo que resulta importante “contar con gerencias estratégicas y capital humano que posean los conocimientos, competencias y valores necesarios para asumir la responsabilidad de gestionar los procesos técnicos, estratégicos y de control, así como afrontar los nuevos retos de la empresa”.

Señala también que la propuesta se implementará “sin incrementar posiciones organizacionales, reasignando dependencias, adecuando niveles jerárquicos y redistribuyendo recursos humanos”.

Las fuentes consultadas para este informe tienen otra lectura. Para ellas queda claro que la actual gestión de la estatal se está curando en salud, blindando a un grupo de funcionarios de su confianza contra los inevitables cambios administrativos que hará el nuevo Gobierno.

Última página del informe técnico que sustenta la nueva reorganización de la estructura básica de Petro-Perú. Se puede apreciar los nuevos gerentes propuestos.

“Mientras la petrolera se hunde en la crisis, su Directorio acelera una maniobra para perpetuar en el poder a una casta de funcionarios”, manifiesta una fuente interna de Petro-Perú.

Esto, sin “pasar por una terna de candidatos, como es usual”, agrega.

Y es que para llevar a cabo estos cambios de manera inmediata la Alta Dirección solicitó una “excepción” a las normas internas que exigen presentar un listado de candidatos para cada puesto gerencial.

“Peor aún: la información que habrían alcanzado a Fonafe como sustento de estas designaciones sería errónea y falsa, pues se omite deliberadamente que algunos de los candidatos propuestos mantienen carpetas fiscales abiertas o tienen antecedentes de procesos administrativos y judiciales que no han sido debidamente aclarados”, agrega otra fuente.

Cabe remarcar que las deliberaciones para la nueva reorganización interna de Petro-Perú se iniciaron el pasado 8 de julio, un día después de que el equipo de transferencia del Gobierno solicitó encarecidamente detener este tipo de iniciativas.

Este Diario se comunicó con Petro-Perú para obtener su versión de los hechos consignados en este artículo pero, hasta el cierre de esta nota, no obtuvimos respuesta.