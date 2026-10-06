Horóscopo de HOY, martes 6 de octubre del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: superará altibajos con una iniciativa que tomará por sorpresa al entorno. Amor: expresará una fuerte calidez, se avecina romance o nuevo comienzo en la pareja.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: resolverá trabas que frenan negocios o proyectos y la actividad crecerá. Amor: hará bien en no precipitarse y favorecer la armonía con gestos plenos de encanto.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: momento para hacer compras o ventas que faciliten el avance de proyectos. Amor: un encuentro resultará mejor de lo que imagina, conocerá a una bella persona.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: algún error hará que cometa gastos innecesarios, pero subsanará la falla. Amor: obstinación e indiferencia afectarán la relación pero no dejará pasar el diálogo.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: se encontrará con una situación complicada pero apelará a un plan audaz. Amor: la relación se convertirá en su remanso, habrá entendimiento pleno y calidez mutua.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: tomará iniciativas que impulsarán negocios o proyectos nuevos. Amor: las discusiones quedarán atrás y la relación se disfrutará mucho más y con madurez.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: momento para considerar otro empleo o concretar un negocio nuevo. Amor: alguien le expresará sentimientos y no lo dejará pasar; posible romance.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: nueva actividad generará beneficios inesperados; todo mejora. Amor: expresará toda su calidez a una bella persona que conoce en un amable encuentro.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: un negocio o proyecto inicial tendrá un increíble avance. Amor: no será buena idea manejarse con sobrentendidos, no ayudará a sostener la armonía.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: una dificultad entorpecerá los trabajos, pero la resolverá. Amor: momento para coincidir antes que discutir y la relación disfrutará de dulces vivencias.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: logrará un nuevo trabajo o negocio con buena fortuna y mucha astucia. Amor: la relación superará un mal trance con diálogo fluido, más compromiso y calidez.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: por su habilidad en resolver situaciones difíciles recibirá varios elogios. Amor: un esperado encuentro creará momentos románticos que resultarán inolvidables.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: DIVERTIDA HASTA CON DESCONOCIDOS. SU PLACER ES ENCONTRARSE CON AMIGOS.