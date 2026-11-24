Horóscopo de HOY, martes 24 de noviembre del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.
ARIES (marzo 21- abril 20)
Trabajo y negocios: alguien querrá sembrar dudas sobre su idea o proyecto pero no lo logrará. Amor: circunstancias propicias para los que desean una pareja; conveniente estar alerta.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: circunstancias inesperadas implicarán cambios pero les hará frente. Amor: su intuición le guiará y conocerá a una bella persona que podría ser su alma gemela.
GEMINIS (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: un proyecto se convertirá en la visión que mejor expresa su dinámica idea. Amor: momento para tomar la iniciativa en la pareja y organizar una salida inolvidable.
CANCER (junio 22-julio 23)
Trabajo y negocios: aún con dificultades, remontará la situación y mejorará la ejecución del trabajo. Amor: un encuentro con cierta persona le llenará de entusiasmo y el romance surgirá.
LEO (julio 24-agosto 23)
Trabajo y negocios: proyectos o negocios nuevos le obligarán a desempolvar ideas dejadas de lado. Amor: una actitud paciente y de escucha sincera, dará confianza a una persona tímida.
VIRGO (agosto 24-septiembre 23)
Trabajo y negocios: trabajará de un modo preciso y con rigor y eso le generará críticas. Amor: alguien quedará impactado por su fuerte encanto y un encuentro se producirá.
LIBRA (septiembre 24-octubre 22)
Trabajo y negocios: alguna gente podría dificultar su camino al éxito pero la evitará. Amor: con una acertada iniciativa, logrará el acercamiento tan deseado y la pareja crecerá.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 22)
Trabajo y negocios: momento para dejar de lado la impulsividad y negociar con calma. Amor: una ex pareja aparecerá lugares que no serán coincidencia; algo falta por cerrar.
SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)
Trabajo y negocios: no le gustará un proyecto ajeno pero los resultados convencerán. Amor: surgirá la necesidad de crear momentos de renovación en un viaje o salida.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: momento para resolver esos problemas que le tienen a maltraer. Amor: la relación tendrá la oportunidad para dialogar y alcanzar la armonía.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: llega la oportunidad tan esperada que no debe ser pasada por alto. Amor: en un encuentro ofrecerá pequeñas atenciones a una persona bella y especial.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: aplicará todo su talento y no necesitará pedir ningún favor, el éxito llegará. Amor: habrá críticas justificadas ante alguna actitud, pero la calidez mutua crecerá.
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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: SEGURA PERO PREDISPUESTA A LA TIMIDEZ CUANDO SU MUNDO ES CRITICADO.
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