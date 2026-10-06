Siga aquí la cotización del billete verde en el Perú y conozca cuánto opera la divisa estadounidense en el mercado paralelo. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)
Siga aquí la cotización del billete verde en el Perú y conozca cuánto opera la divisa estadounidense en el mercado paralelo. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)
Por Redacción EC

El precio del dólar abre a la baja en S/ 3.422 con mercados atentos a las minutas de la Fed.