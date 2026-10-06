El precio del dólar abre a la baja en S/ 3.422 con mercados atentos a las minutas de la Fed.

El dólar abrió este martes 6 de octubre en S/ 3,422, por debajo de los S/ 3,436 del cierre anterior, lo que representó una apreciación inicial del sol de 0,41%. El movimiento se produjo en una jornada en la que el Índice del Dólar Estadounidense (DXY) retrocedió 0,22%, mientras la atención de los mercados se concentra en las minutas de la Reserva Federal (Fed), que se publicarán mañana.

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“Las minutas del FOMC serán uno de los principales eventos de la semana, ya que permitirán conocer nuevas señales sobre la discusión interna de la Fed respecto a futuras alzas de tasas”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista. Los rendimientos de los bonos del Tesoro mostraron un comportamiento mixto: el de 10 años se ubicó en 5,298%, mientras el de 30 años alcanzó 5,668%.

En paralelo, el petróleo WTI retrocedió 1.85% hasta US$ 87,78, acumulando una tercera semana de caídas, mientras el oro avanzó 0,33% y el cobre 0.69%. El debilitamiento del dólar también se reflejó en algunas monedas internacionales y de la región: el euro avanzó 0,27%, la libra esterlina 0,36%, el real brasileño 0,45% y el peso mexicano 0,60%.

En el mercado local, el USD/PEN inició en S/ 3,422, aunque las primeras operaciones de demanda llevaron posteriormente al tipo de cambio hacia S/ 3,430. La jornada también estará marcada por la expectativa sobre la decisión de política monetaria del BCRP de este jueves, para la cual el mercado espera que la tasa de referencia permanezca en 4.25%. A ello se suma el seguimiento al Fenómeno El Niño Costero, ante la posibilidad de condiciones extraordinarias y precipitaciones superiores a lo normal entre octubre y diciembre.

“El sol inicia la jornada favorecido por un dólar global más débil, menores precios del petróleo y la recuperación de los commodities. Sin embargo, el avance del USD/PEN desde S/ 3,422 hacia S/ 3,430 muestra que la demanda de dólares continúa presente. Las minutas de la Fed y la decisión del BCRP serán los principales catalizadores de la semana”, agregó Huayta.