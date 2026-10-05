El precio del dólar cerró este lunes 5 de octubre en S/3,436, sin variación frente al cierre de la jornada anterior. Durante la sesión, el flujo comprador de dólares llevó al tipo de cambio a revertir la apreciación inicial del sol, en una jornada en la que el Índice del Dólar Estadounidense (DXY) avanzó 0,31%.

“El dólar ganó terreno a nivel internacional apoyado por los elevados rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense. El mercado mantiene una probabilidad inferior al 20% de una subida de tasas de la Reserva Federal en octubre, mientras las expectativas para diciembre permanecen elevadas”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista. El rendimiento del Treasury a 10 años cerró en 5,345% y el de 30 años en 5.697%, manteniéndose cerca de máximos de varias décadas.

En los mercados internacionales, la fortaleza del dólar presionó a las principales monedas del G10, con el euro y el franco suizo entre las que registraron mayores retrocesos, cercanos al 0.3%. Entre las materias primas, el petróleo WTI cayó 1,22% ante mayores expectativas de oferta, mientras el cobre avanzó 0,88% y la plata 1,01%.

En el mercado local, la atención de esta semana estará centrada en la reunión de política monetaria del Banco Central de Reserva (BCR), prevista para este jueves. Los agentes estarán atentos tanto a la decisión sobre la tasa de referencia como al tono del comunicado respecto a la evolución de la inflación y las perspectivas de política monetaria. A ello se suma el seguimiento a los resultados de las elecciones regionales y municipales celebradas el domingo y a las regiones que podrían ir a una segunda vuelta para elegir gobernador el próximo 29 de noviembre.

“Entre los factores locales también se mantiene el seguimiento al Fenómeno El Niño, cuyo último comunicado contempla la posibilidad de una magnitud extraordinaria hasta enero de 2027, con lluvias por encima de lo normal en la costa norte y una posible persistencia de las condiciones hacia el otoño de 2027”, agregó Huayta.

Jesús Flores Ríos, gerente comercial de intermediación de Divisas en Renta4 SAB, agregó que durante la jornada el dólar osciló entre un precio mínimo de S/3,4150 y máximo de S/3,4370. Además, en el mercado se negociaron US$277 millones a un precio promedio de S/3,4258. Asimismo, hoy no hubo vencimiento en Swaps Cambiarios Venta.

En el plano internacional, la economía de EE.UU. creó apenas 29 mil empleos, muy por debajo de los 89 mil esperados y de los 133 mil previos. El resultado apunta a una clara pérdida de dinamismo en el mercado laboral, elevando las señales de enfriamiento de la economía.

La tasa de desempleo de EE.UU. aumentó a 4,2%, por encima del 4,1% esperado y previo. El incremento refuerza la lectura de un mercado laboral más débil y podría dar mayor margen a la Fed para adoptar una postura monetaria menos restrictiva. Finalmente, el índice DXY cotiza en 102.15 (+0,22%).