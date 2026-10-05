Al cierre, el dólar osciló entre un precio mínimo de S/3,4150 y máximo de S/3,4370. (Foto: Eduardo Cavero / GEC)
Al cierre, el dólar osciló entre un precio mínimo de S/3,4150 y máximo de S/3,4370. (Foto: Eduardo Cavero / GEC)
/ EDUARDO CAVERO
Por Redacción EC

El precio del dólar cerró este lunes 5 de octubre en S/3,436, sin variación frente al cierre de la jornada anterior. Durante la sesión, el flujo comprador de dólares llevó al tipo de cambio a revertir la apreciación inicial del sol, en una jornada en la que el Índice del Dólar Estadounidense (DXY) avanzó 0,31%.

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