El precio del dólar cerró este viernes en S/3,458 en el mercado cambiario peruano, por encima de los S/3,450 registrados en la apertura, con un avance de 0,23%. La moneda estadounidense acumuló un incremento semanal de 0,73%, en una jornada marcada por la caída de los precios de los metales, la fortaleza internacional del dólar y una mayor cautela de los inversionistas frente a los activos emergentes.

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“La incertidumbre sobre las valorizaciones de las empresas tecnológicas y las expectativas de tasas de interés elevadas en Estados Unidos han incrementado la demanda de activos refugio, favoreciendo al dólar. A ello se suma la debilidad del cobre, uno de los principales productos de exportación del Perú, que continúa generando presión sobre el sol”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

En los mercados internacionales, el oro, la plata y el cobre registraron retrocesos, afectados por las expectativas de una política monetaria restrictiva en Estados Unidos y las preocupaciones sobre el crecimiento global.

Asimismo, las acciones tecnológicas permanecieron bajo presión ante las dudas sobre las valorizaciones del sector de inteligencia artificial. Por su parte, el petróleo Brent y el WTI se encaminaban a completar su tercera semana consecutiva de pérdidas, debido a las expectativas de una mayor oferta de crudo.

En el mercado local, el tipo de cambio acumuló un incremento de S/0,025 respecto a la referencia semanal de S/3,433. Durante la sesión, el Banco Central de Reserva (BCR) registró vencimientos de depósitos por S/7.900 millones, operaciones de reporte de valores por S/400 millones y swaps cambiarios de compra por S/600 millones. Posteriormente, colocó S/3.000 millones en depósitos overnight, a una tasa promedio de 4,41%, como parte de sus operaciones para administrar la liquidez del sistema financiero.

De cara a las próximas jornadas, el análisis de Kambista señala que la evolución del dólar estará condicionada por las expectativas sobre las decisiones de la Reserva Federal, el comportamiento de los precios del cobre y la confianza de los inversionistas en los mercados internacionales.

En Perú, los flujos de oferta y demanda de divisas y las operaciones del BCR también serán factores relevantes para determinar si el tipo de cambio mantiene su tendencia alcista o registra una corrección.

Por otro lado, Jimena Torres, gerente de Intermediación de divisas en Renta4 SAB, agregó que durante la jornada se negociaron S/582 millones en el mercado spot interbancario, 25% más del flujo visto ayer (S/462 millones). Además, la jornada continuó con la demanda corporativa local observada los días anteriores.

En el plano internacional, las bolsas globales cierran una semana de fuertes caídas, afectadas por la venta masiva de acciones tecnológicas y las dudas sobre la rentabilidad de las inversiones en IA. En EE.UU., el Nasdaq acumula una corrección cercana a 15% desde su máximo de octubre, mientras que en Europa el STOXX 600 cayó cerca de 5% desde su récord. En Asia, las bolsas registraron pérdidas cercanas a 8%, en especial en Japón, Corea del Sur y Taiwán por su elevada exposición al sector de semiconductores.

La Casa Blanca despidió a Sean Cairncross, jefe de ciberseguridad nacional, tras una serie de fallos tecnológicos que interrumpieron temporalmente el tráfico aéreo, los cajeros automáticos, los correos electrónicos y otros servicios digitales en EE.UU. Expertos y funcionarios atribuyen los incidentes a sistemas obsoletos y complejos, así como a las dificultades para protegerlos frente a nuevas amenazas vinculadas con la inteligencia artificial.