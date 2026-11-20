Osinergmin dio a conocer un nuevo incidente en el gasoducto de Camisea (el segundo en el año) “durante la ejecución de trabajos programados” por Transportadora de Gas del Perú (TGP) en el distrito ayacuchano de Anco, a 229 kilómetros de la planta de separación de Malvinas.

Se trató, explicó el ente fiscalizador, de una fuga de gas natural que “se habría producido a una profundidad de 0,90 metros”, mientras se realizaban las obras referidas.

Indicó, sin embargo, que “el suministro de gas natural se mantiene con normalidad y sin interrupciones”, de acuerdo con información preliminar proporcionada por TGP.

No obstante, manifestó que ha activado su plan de fiscalización y enviado supervisores al campo para verificar todo esto in situ.

“Como medida preventiva, se vienen implementando controles de seguridad y realizando verificaciones adicionales para determinar el origen y alcance de la fuga. Continuaremos con las acciones de fiscalización y, de detectarse incumplimientos, aplicaremos las sanciones que correspondan”, expresó.

En esa misma línea, TGP aseguró que “el sistema de transporte de gas natural continúa operando y no se ha interrumpido”.

Osinergmin reportó hoy una fuga de gas natural en el ducto de TGP.

La empresa explicó que su equipo técnico se encontraba realizando trabajos de mantenimiento a la altura del KP 229+284, tras “identificar un hallazgo menor en este punto”.

Refirió que, como parte de dichas labores, realizará “maniobras de venteo del ducto de gas natural, este 21 de noviembre, desde las 06 de la mañana, por un tiempo aproximado de tres horas”. Esto, para disipar la fuga de gas natural.

“Esta actividad no implica riesgo para la población y se trata de un proceso seguro, controlado y necesario, desarrollado por personal especializado conforme a los procedimientos técnicos y normas vigentes y fiscalizado por las autoridades competentes”, aseveró la empresa.

Cabe señalar que este último incidente ha acontecido en el tubo de gas y en la zona de sierra, a diferencia de la mayoría de siniestros registrados históricamente, los cuales involucran al ducto de líquidos (más frágil que el de gas) en la zona de selva (geológicamente más inestable).

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