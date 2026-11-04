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Resumen

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"Más que al petróleo, a lo que hay que prestarle mayor atención es al precio de los combustibles finales", señala Diego Díaz. (Foto: César Campos)
"Más que al petróleo, a lo que hay que prestarle mayor atención es al precio de los combustibles finales", señala Diego Díaz. (Foto: César Campos)
Por Juan Saldarriaga

El crecimiento vertiginoso de los precios de los combustibles, tras nueva meses de guerra en Oriente Medio, impacta en la canasta básica y percola negativamente en toda la economía, incluyendo a la fabricación de plásticos, pues estos “se producen con derivados del petróleo”, manifiesta Diego Díaz, socio de Macroconsult. Frente a ello, la única alternativa que tenemos es “dar un nuevo impulso a la adopción del gas natural en el transporte”, advierte el experto en energía.

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