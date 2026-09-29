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Resumen

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Aumento de sueldo mínimo de S/ 1300 | Foto: GEC
Aumento de sueldo mínimo de S/ 1300 | Foto: GEC
Por Maritza Saenz

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, formalizó la primera parte del incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) de S/100, que se aplicará de manera progresiva hasta alcanzar los S/1.300.

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Tipo de trabajo:

AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.