La presidenta de la República, Keiko Fujimori, formalizó la primera parte del incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) de S/100, que se aplicará de manera progresiva hasta alcanzar los S/1.300.

La ceremonia se realizó en Palacio de Gobierno, donde la mandataria estuvo acompañada por Luis Galarreta, presidente del Consejo de Ministros; Juan Sheput, ministro de Trabajo: y Elmer Cuba, titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

“El 28 de julio hicimos el anuncio de la Remuneración Mínima Vital a S/1.300. Esta decisión, si hubiésemos aplicado expectativas pasadas, lA hubiese podido firmar al día siguiente, pero como señalé claramente al gabinete y a todos los peruanos, este Gobierno actuará siempre de manera institucional. Por eso, saludo el esfuerzo del ministro de Trabajo que convocó inmediatamente al Consejo Nacional de Trabajo, reunión que no se hacía en los últimos ocho años”, indicó la mandataria.

Fujimori precisó que esta decisión tiene el respaldo de todos los sectores y el bono para las micro y pequeñas empresas se dará desde el 1 de octubre. Respecto al segundo aumento, señaló que se dará después del fenómeno de El Niño.

Keiko Fujimori muestra decreto que dispone el aumento del sueldo mínimo a S/1230. / ANTONIO MELGAREJO

¿Qué dicen los gremios?

Aunque los gremios empresariales coincidieron en que sería óptimo mejorar los ingresos de los trabajadores, esto debe ir a la par del aumento de la productividad. En ese sentido, Raúl Barrios, presidente de la Cámara de Comercio de Lima, refirió que la institución está de acuerdo con que el incremento por tramos, no obstante, consideró que el anuncio se dio con poco margen respecto a la fecha de aplicación.

“Al menos debió haber sido anunciado para noviembre. La gradualidad permite que las empresas se adapten y recoge una preocupación que hemos planteado desde el sector empleador. Respecto del segundo tramo, esperamos que su aplicación esté precedida de un diálogo social efectivo y de una evaluación técnica que considere los resultados del primer aumento, la evolución de la economía y del empleo formal, y los efectos que pudiera generar el fenómeno de El Niño”, mencionó.

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En tanto, Rafael Zacnich, gerente de Estudios Económicos de ComexPerú, coincidió con esta preocupación y consideró que el bono para las microempresas, anunciado por la presidenta, no será suficiente para mitigar el impacto de este aumento.“El bono anunciado para las microempresas puede aliviar el primer impacto, pero es una transferencia por única vez frente a un costo que permanecerá todos los meses”, mencionó.

Sobre lo expresado por la presidenta acerca de un posible acuerdo entre gremios, Zacnich recordó que dentro del Consejo Nacional de Trabajo (CNT) solo se llegó a acordar que debe haber un aumento, pero no el monto ni la fecha.

“Una cosa es el acuerdo respecto del monto final y otra distinta asumir que existió respaldo de todos los sectores al esquema posteriormente anunciado por el Ejecutivo: S/ 100 desde octubre y S/ 70 en un segundo tramo. Esos aspectos no fueron acordados”, destacó Zacnich.

Por su parte, Barrios mencionó que en la última sesión del CNT se intentó continuar el diálogo sobre estos aspectos. Sin embargo, algunos sindicatos de trabajadores decidieron no continuar con el diálogo por cuestiones formales, con lo que no se tuvo consenso sobre su aplicación. “En ese contexto, el Gobierno ha definido el cronograma que la Presidenta ha anunciado”, precisó.

Quien se mostró crítico sobre el anuncio fue el exministro de Economía y presidente del Consejo Privado de la Competitividad, David Tuesta. En una publicación en su cuenta de X refirió : “El gobierno no pudo resistir la tentación populista de subir el salario mínimo: de S/ 1,130 a S/ 1,230. La medida golpea mypes y el empleo joven. Se podrían perder cerca de 80.000 empleos. Estamos en un largo círculo vicioso que incentiva la informalidad que no podemos romper”, cuestionó.

La medida golpea mypes y el empleo joven, sostiene David Tuesta.

Los trabajadores de acuerdo

En una entrevista para Canal N, Fidel Buitrón, secretario general de la Confederación Nacional de Trabajadores, mencionó que la última sesión del CNT fue el 3 de septiembre donde no hubo consenso sobre cuándo y cómo se daría el aumento. Por lo tanto, “se quedó de que sea el Gobierno quien decida la forma del aumento”, mencionó.

Consideró que, con el anunció, se está cumpliendo con el acuerdo y aprovechó para solicitar que cualquier otro tema laboral se debata dentro del CNT y no a través de facultades legislativas.

“No hay una garantía de lo que se puede acordar cuando se le da una facultad de Estado. Hay bastante preocupación. Ya se hablaba, por ejemplo, de despidos masivos, se hablaba de corte de vacaciones, se hablaba de corte de gratificación. Entonces, para que esas especulaciones no se den, se trató esto en el Consejo Nacional de Trabajo y se acordó de que sea el CNT el que vea todos los temas laborales”, destacó.