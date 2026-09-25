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El sueldo mínimo retrasa el aprendizaje

“No es que el sueldo mínimo deje a los jóvenes sin trabajo, porque los jóvenes se van a ir a trabajar al sector informal, sino que aplana su curva de aprendizaje”.

    Iván Alonso
    Por

    Economista

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    El ministro Juan Sheput acaba de confirmar, a la salida de una reunión del Consejo Nacional del Trabajo, que el primer tramo del aumento del sueldo mínimo –S/100 de los S/170 anunciados por la presidente Fujimori en su discurso del 28 de julio– se aplicará a partir de octubre o noviembre, y el segundo, el próximo año, una vez superado El Niño. La división en dos tramos reduce el impacto inmediato en los empleadores, pero no elimina los efectos nocivos del aumento anunciado en el mercado de trabajo.

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    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.