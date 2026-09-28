La selección peruana enfrentará a México este martes 29 de septiembre del 2026 por partido amistoso FIFA en el Sports Illustrated Stadium en Harrison, Nueva Jersey, Estados Unidos. Los dirigidos por Mano Menezes llegan en un momento complicado, luego de caer goleados 4-1 ante USA en su último amistoso, esperan levantar cabeza ante la selección mexicana. ¿A qué hora juega Perú vs. México HOY? Entérate todos los detalles del inicio del partido aquí.
¿A qué hora juega Perú vs. México HOY por partido amistoso?
El partido de Perú vs. México por amistoso FIFA empieza a las 8:00 PM de Perú y 7:00 PM de México este martes 29 de septiembre del 2026 en el Sports Illustrated Stadium en Nueva Jersey.
- Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 7:00 PM
- Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 8:00 PM
- Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 9:00 PM
- Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 10:00 PM
- Hora en España: 3:00 AM
¿En qué canales TV transmiten Perú vs. México EN VIVO por partido amistoso?
El partido de Perú vs. México por amistoso FIFA será transmitido a través de América TV, Movistar Deportes y ATV en Perú mediante señal abierta, cable y streaming. En México, el partido va a través de Canal 5, Azteca 7, TUDN, Azteca Deportes y Televisa.
¿Dónde ver Perú vs. México ONLINE por partido amistoso?
El partido entre Perú vs. México por amistoso FIFA, lo pasan por streaming online en Movistar TV App, América TV GO y TUDN App.
Hora y canal TV para ver Perú vs. México ONLINE por partido amistoso
- Fecha: martes 29 de septiembre del 2026.
- Partido: Perú vs. México
- Horario: 8:00 PM hora de Perú / 7:00 PM hora de México
- Canal: América TV, ATV, Movistar Deportes, TUDN, Azteca Deportes, Canal 5 y América TV GO.
- Estadio: Sports Illustrated Stadium en Harrison, Nueva Jersey, Estados Unidos.