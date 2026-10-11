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Resumen

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El investigado Agustín Lozano, Mano Menezes y Jean Ferrari, el día de la presentación del brasileño. Al cabo de 10 meses y 8 partidos, Perú solo ha ganado 1 cotejo en el 2026. | Foto: Paloma del Solar / GEC
El investigado Agustín Lozano, Mano Menezes y Jean Ferrari, el día de la presentación del brasileño. Al cabo de 10 meses y 8 partidos, Perú solo ha ganado 1 cotejo en el 2026. | Foto: Paloma del Solar / GEC
/ PALOMA DEL SOLAR
Por Miguel Villegas, Jasson Curi Chang

De la búsqueda de las palabras claves “Selección peruana” más “fracaso” en los últimos días, Google ofrece una completa entrega de noticias, videos, fotos, podcast y reels con material reciente de la fecha FIFA setiembre-octubre del 2026. Es el primer síntoma post batalla perdida, del desánimo generalizado y el futuro incierto.

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