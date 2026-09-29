¡Bernie, échale un ojo a la minería ilegal!

El Departamento de Estado de los Estados Unidos acaba de revocar la visa norteamericana a varios funcionarios -sobre todo judiciales- de distintos países entre ellos Perú y Bolivia, a los que acusa de corrupción y de “socavar la democracia” de sus aliados. Todo ello en el marco del recién firmado pacto del “Escudo de las Américas”.

La dura medida es sin duda un aviso que los Estados Unidos se ha tomado en serio su papel de país rector y que va a proteger sus intereses primero y los de sus aliados después. ¿Por qué lo anterior? Porque el juez peruano al que se le ha revocado la visa norteamericana es nada menos que un magistrado titular que resolvió un fallo judicial a favor de la empresa china que opera el puerto de Chancay y que todo indica -a los ojos de Estados Unidos- sería un juez corrupto.

No obstante que los norteamericanos asuman sus prioridades dentro de esta nueva alianza, de alguna u otra manera no podemos dejar de decir que el Escudo de las Américas podría convertirse en una estrategia fundamental para la lucha contra la criminalidad en la minería o también llamada minería ilegal. ¿Cómo así?

Años atrás se conoció que el minero ilegal Peter Ferrari organizó una inmensa red de tráfico y lavado de activos desde las selvas amazónicas hasta Miami. El caso -que estuvo en el Distrito Judicial de Miami- logró documentar más de US$3,600 millones en exportación de oro y lavado de activos. ¿Cuántos casos como el de Peter Ferrari habrá en el Perú?

El hecho es que ahora mismo -sin ninguna duda- debe haber redes de exportación de oro ilegal entre el Perú y los Estados Unidos, sobre todo en Miami. Lo que sucede es que el Reinfo puede camuflar el oro ilegal en la producción de oro informal. ¿Cuánto oro ilegal/informal con papeles del Reinfo se exporta a Estados Unidos? Exactamente no se sabe.

De allí que la Embajada americana en el Perú y su representante Bernie Navarro tiene una enorme oportunidad de apoyar al Perú, pero además de no permitir que la minería ilegal siga inundando los mercados de Estados Unidos. Por ejemplo, si el embajador Navarro y la justicia americana observaran e investigaran con detalle a los ricos dueños de plantas de procesamiento -entre informales e ilegales- que tiene nacionalidad o visa estadounidense se llevarán una sorpresa. Seguir la ruta del dinero, se le dice.

Visto así, el Escudo de las Américas es una excelente oportunidad para que Estados Unidos y Perú combatan juntos a la minería ilegal en varias de sus formas, tanto en oro, carbón como en cobre. Si se quiere avanzar en la lucha contra la criminalidad, seguir el hilo de la enorme madeja de la ilegalidad en minería sería una estrategia para combatir todo el daño que hace. ¡Bernie, dale una mirada a la minería ilegal!