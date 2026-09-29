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¡Bernie, échale un ojo a la minería ilegal!

“Si se quiere avanzar en la lucha contra la criminalidad, seguir el hilo de la enorme madeja de la ilegalidad en minería sería una estrategia para combatir todo el daño que hace”.

    Iván Arenas
    Por

    Especialista en minería e hidrocarburos

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Campamento minero ilegal en Madre de Dios, Perú. (Foto: GEC)
    Campamento minero ilegal en Madre de Dios, Perú. (Foto: GEC)

    El Departamento de Estado de los Estados Unidos acaba de revocar la visa norteamericana a varios funcionarios -sobre todo judiciales- de distintos países entre ellos Perú y Bolivia, a los que acusa de corrupción y de “socavar la democracia” de sus aliados. Todo ello en el marco del recién firmado pacto del “Escudo de las Américas”.

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