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Receta perfecta para un desastre

“Es hora de que los penalistas lo definan y la ciudadanía lo exija: la inacción frente a un desastre previsible no es simple burocracia, es negligencia punible”.

    Raúl Delgado Sayán
    Por

    Ingeniero

    rdelgados@comercio.com.pe

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Asistentes al concierto de Robbie Williams que optaron por escalar a pie los acantilados de la Costa Verde para evacuar. Foto: TikTok Eli.h
    Asistentes al concierto de Robbie Williams que optaron por escalar a pie los acantilados de la Costa Verde para evacuar. Foto: TikTok Eli.h

    Lo sucedido en el concierto de Robbie Williams en el Arena 1 dejó postales absurdas y reveladoras. Ante el bloqueo del puente peatonal Belén, cientos de asistentes optaron por escalar a pie los acantilados de la Costa Verde para evacuar. El local fue clausurado, pero la escena dejó al descubierto una advertencia aterradora: presenciamos un involuntario y trágico simulacro de lo que ocurriría ante un desastre real.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.