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La torta de la inteligencia artificial

“La pregunta para el Perú no es si la IA será más grande que Internet, sino, más bien, cómo vamos a cocinar nuestra torta de la IA: qué capas vamos a cocinar nosotros y cuáles podríamos traer de fuera”.

    Maite Vizcarra
    Por

    Tecnóloga, @Techtulia

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Donald Trump ha vuelto a subir la apuesta: sostiene que la inteligencia artificial (IA) será más importante que Internet e, incluso, que la Revolución Industrial. Su afirmación es potente, pero también compara tecnologías de naturaleza distinta. Y, paradójicamente, su comparación sirve para entender dónde se juega hoy el poder digital en el mundo, y tal vez en el Perú.

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