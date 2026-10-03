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¿Las redes están afectando a las mascotas?

“Como futuros médicos veterinarios y zootecnistas, tenemos la responsabilidad de combatir la desinformación y promover decisiones que protejan la salud y el bienestar de los animales”.

    Ariana Guerrero
    Por

    Estudiante de Veterinaria en la UPCH

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
    / Víctor Aguilar Rúa

    En los últimos años, las redes sociales han transformado la manera en que las personas acceden a la información sobre el cuidado de sus mascotas. Plataformas permiten compartir consejos sobre alimentación, vacunación, desparasitación, enfermedades, primeros auxilios e incluso tratamientos para diversas patologías. Sin embargo, no toda la información difundida proviene de médicos veterinarios ni está respaldada por evidencia científica.

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