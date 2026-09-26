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¿Condenada a ser ingobernable?

“A diferencia de otras grandes ciudades, que cuentan con una autoridad central y subdivisiones locales que sirven de puente entre el ciudadano y el Gobierno Central, Lima mantiene una estructura fragmentada”.

    Sebastián Maldonado Sánchez
    Por

    Estudiante de Comunicaciones en la Universidad de Lima

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza
    / Giovanni Tazza

    El problema de Lima es que está dividida en pequeños feudos: cada uno con su alcalde, regidores, gerencias, excesiva burocracia, presupuesto y prioridades que llegan al individualismo más pueril. Esta es una ciudad que ha crecido descontroladamente y parece difícil de administrar.

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