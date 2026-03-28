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A menos de un mes de las elecciones, el Perú enfrenta un repunte significativo de la incertidumbre económica.
A menos de un mes de las elecciones, el Perú enfrenta un repunte significativo de la incertidumbre económica.
Por Universidad del Pacífico Universidad del Pacífico, Redes Redes

“La incertidumbre [actual] probablemente es una de las más altas que hemos tenido en la presentación del [Reporte de Inflación]”, señaló recientemente el presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde. Este diagnóstico se da en un contexto internacional más volátil, marcado por tensiones geopolíticas, cambios en los precios de los ‘commodities’ y una mayor incertidumbre global.

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