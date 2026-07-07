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/ André Poma
Por Ángel Chávez

En 2022, decenas de pacientes con cáncer y sus familiares se plantaron afuera del Hospital III de EsSalud Puno. Llevaban días sin medicamentos. El hospital atendía a 300 personas con un solo médico oncólogo. La Defensoría del Pueblo tuvo que intervenir para exigir que se contratara personal y se garantizara el abastecimiento. El episodio evidenció las limitaciones de un sistema de salud que, para muchos pacientes, presenta dificultades incluso antes de acceder a una consulta.

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