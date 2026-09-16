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Resumen

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El Pleno del Senado ratificó la designación de Julio Velarde como presidente del Directorio del Banco Central de Reserva (BCR) por un nuevo período de cinco años. La decisión obtuvo 40 votos a favor y 12 en contra, sin abstenciones.

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