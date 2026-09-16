El Pleno del Senado ratificó la designación de Julio Velarde como presidente del Directorio del Banco Central de Reserva (BCR) por un nuevo período de cinco años. La decisión obtuvo 40 votos a favor y 12 en contra, sin abstenciones.

La ratificación requería al menos 31 votos, equivalentes a más de la mitad del número legal de integrantes del Senado. En la sesión se registró la asistencia de 53 legisladores. Tras la aprobación, la Cámara Alta anunció que publicaría la resolución legislativa correspondiente.

El informe favorable fue sustentado por Hugo Ccahuana, presidente de la Comisión de Procedimientos Especiales y senador de Juntos por el Perú. Explicó que el grupo de trabajo revisó la documentación remitida por la Presidencia de la República, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) y la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

La comisión concluyó que Velarde cumplía los requisitos constitucionales y legales para ejercer el cargo, no presentaba impedimentos o incompatibilidades, y contaba con formación y experiencia vinculadas con las funciones del BCR. El informe había sido aprobado previamente con nueve votos a favor, dos en contra y una abstención.

Ccahuana aclaró que había votado en contra en la comisión, pero que, como presidente del grupo de trabajo, le correspondía sustentar la decisión adoptada por la mayoría. Al concluir el debate, señaló que la norma que establece los requisitos e impedimentos para integrar el directorio del BCR, vigente desde 1992, era anacrónica, aunque remarcó que debía aplicarse mientras continuara vigente.

Cuestionamientos a la continuidad

Durante el debate, senadores de Juntos por el Perú cuestionaron la prolongada permanencia de Velarde al frente del BCR, sus vinculaciones declaradas con empresas privadas y la idea de que su continuidad fuera indispensable para preservar la estabilidad monetaria.

Edyson Morales, de Juntos por el Perú, sostuvo que no se habían acreditado adecuadamente las credenciales académicas de Velarde y advirtió sobre posibles conflictos de interés derivados de sus participaciones en compañías privadas.

“En esa declaración jurada, él habla directamente sobre sus vinculaciones a empresas privadas. Y estas empresas privadas son, como ejemplo, Volcan, una empresa minera en cuyas acciones él participa”, afirmó. Morales también cuestionó el desempeño del BCR frente a las fluctuaciones del tipo de cambio registradas entre el 2021 y el 2022.

Bernardo Quito, de la misma bancada, rechazó que la estabilidad económica dependiera de una sola persona y planteó la necesidad de renovar la conducción del ente emisor. “¿Es un tótem de la economía que tenemos que respetar a este personaje? ¿Es que depende nuestra economía o la estabilidad monetaria solamente de él?”, expresó.

Quito también atribuyó responsabilidades al BCR en el diseño y ejecución de Reactiva Perú y cuestionó que empresas de gran tamaño hubieran accedido al programa. Sus afirmaciones fueron planteadas durante el debate parlamentario y no formaron parte de las conclusiones del informe de la Comisión de Procedimientos Especiales.

Wilfredo Verano, también de Juntos por el Perú, señaló que la autonomía del ente emisor no debía asociarse con la permanencia de un solo funcionario. “La autonomía del Banco Central de Reserva del Perú es un atributo del marco institucional, no de la persona que lo ocupa”, manifestó.

Verano consideró que existían otros economistas con capacidad para dirigir la institución y cuestionó lo que denominó el “mito de la indispensabilidad” de Velarde. A su juicio, su continuidad restringía el debate sobre posibles cambios en la política monetaria y en el acceso de las microempresas al crédito.

Respaldo a la ratificación

En contraste, Fuerza Popular, Ahora Nación y el Partido Cívico Obras expresaron su respaldo a la ratificación durante el debate. José Arista, de Fuerza Popular, destacó los resultados obtenidos por el país en el control de la inflación y comparó su evolución entre el 2021 y el 2025 con la registrada en Chile y Colombia.

“Lo que tenemos que hacer es ratificar a aquellos funcionarios que hacen un excelente trabajo en el Perú y no hay que estar pensando en cambiarlos”, afirmó Arista.

Patricia Juárez, también de Fuerza Popular, sostuvo que la permanencia prolongada en el cargo no debía considerarse un privilegio, debido a que estaba sujeta a una evaluación al inicio de cada período. “La continuidad no es un privilegio que se regala, es una confianza que se renueva”, señaló.

Juárez rechazó además los cuestionamientos sobre los grados académicos de Velarde. Indicó que la Ley Orgánica del BCR no exigía contar con una maestría o un doctorado inscrito en la Sunedu, sino ser peruano de nacimiento, tener reconocida solvencia moral y poseer amplia competencia y experiencia en economía y finanzas.

Desde Ahora Nación, Jaime Delgado respaldó la ratificación y destacó el papel desempeñado por el BCR en la estabilidad monetaria y financiera del país. Sin embargo, planteó que todos los integrantes de su directorio, y no solamente su presidente, ejercieran el cargo a tiempo completo y con dedicación exclusiva para reducir posibles conflictos de interés.

Delgado también pidió mayor transparencia en las decisiones del ente emisor. “Todos los bancos tienen transparencia en las decisiones que se toman, incluso las actas que se adoptan de las reuniones, menos el Perú”, sostuvo.

Walter Gago anunció que el Partido Cívico Obras votaría a favor de la ratificación y argumentó que la estabilidad de la moneda, el nivel de las reservas internacionales y la confianza de los inversionistas respaldaban la continuidad de Velarde al frente de la institución.

La ratificación se produjo después de que el Ejecutivo formalizara la designación del economista mediante la Resolución Suprema 258-2026-PCM, publicada el 21 de agosto. La norma fue suscrita por la presidenta de la República, Keiko Fujimori; el presidente del Consejo de Ministros, Luis Fernando Galarreta; y el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba.

En julio pasado, cuando todavía era presidenta electa, Fujimori se reunió con Velarde en la sede del BCR para pedirle públicamente que permaneciera cinco años más al frente de la institución. El economista aceptó la propuesta durante la conferencia de prensa realizada después del encuentro.

“Me siento honrado por el pedido que me ha hecho y sí, en otras circunstancias no hubiera tal vez aceptado. Pero sí acepto de mi mejor gusto y pienso dedicarme lo máximo posible para cumplir con la tarea que me están encargando”, manifestó entonces.

Velarde preside el BCR desde octubre del 2006, cuando fue designado durante el segundo gobierno de Alan García. Posteriormente, fue ratificado para continuar en el cargo durante los gobiernos de Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Pedro Castillo. Con la decisión aprobada por el Senado, ejercerá un quinto período consecutivo y permanecerá al frente de la autoridad monetaria hasta el 2031.