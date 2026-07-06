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Resumen

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Por Maritza Saenz

El presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, aceptó continuar un periodo más en el cargo luego de reunirse con la presidenta electa Keiko Fujimori esta tarde.

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