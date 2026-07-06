El presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, aceptó continuar un periodo más en el cargo luego de reunirse con la presidenta electa Keiko Fujimori esta tarde.

La reunión se dio al bordear las 4 de la tarde en la sede del ente monetario, ubicado en la cuadra 4 del jirón Santa Rosa

“Me siento honrado por el pedido que me ha hecho y si hubiera otras circunstancias no hubiera, tal vez, aceptado, quisiera hacerlo con el mayor gusto y pienso dedicarme a poder cumplir con la tarea que me está encargando”, dijo Velarde.

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